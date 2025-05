Alessandro Borghese

Una puntata speciale nella Capitale e un bagno di folla a Milano per celebrare il format cult che ha cambiato il modo in cui mangiamo fuori casa.

Covermedia Covermedia

Dieci anni di viaggi, tovaglie a quadretti, menù da analizzare e conti da valutare. Ma anche dieci anni di sorrisi, passioni e di quella cucina che, per gli italiani, è una cosa seria.

Alessandro Borghese ha celebrato il decimo anniversario di «4 Ristoranti» come solo lui sa fare: con una maxi torta in piazza Mercanti a Milano, biscotti per tutti e – soprattutto – una puntata evento andata in onda ieri sera, con un ospite d'eccezione: il comico Lillo.

Insieme hanno esplorato le trattorie romane, tra carbonare, amatriciane e gag irresistibili. «Abbiamo fatto una puntata godereccia», ha raccontato Borghese con il sorriso di chi non ha perso la meraviglia per il proprio lavoro.

E aggiunge: «Non mi sono accorto che sono passati 10 anni se non – scherza – guardando le repliche, allora mi accorgo che il pizzetto una volta era nero e oggi purtroppo è bianco».

Il pubblico continua ad amarlo

Il pubblico, intanto, continua ad amarlo. «Il programma diverte e coinvolge tutti, anche i bambini: quando arriviamo con il van, ci inseguono raccontando che a casa giocano a «4 Ristoranti» con la mamma e la nonna», rivela lo chef.

Con oltre 130 puntate, il format è diventato parte dell'immaginario collettivo, trasformando anche il modo in cui si va al ristorante: con più consapevolezza e un pizzico di spirito critico. «La forza dello show? I ristoratori, con la loro voglia di mettersi in gioco, e un Paese meraviglioso da esplorare, anche fuori dai piatti», sottolinea Borghese.

E i festeggiamenti non sono finiti: giovedì prossimo andrà in onda la seconda puntata speciale, dedicata alla pasta fresca. Un viaggio da Torino al Tavoliere delle Puglie per celebrare il piatto simbolo della nostra cucina.

Perché, alla fine, «cucinare è un atto d'amore. E per noi italiani è qualcosa di viscerale».