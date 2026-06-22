  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Arrivarono anche i pirati» Alessandro Borghese ricorda il naufragio nell'Oceano Indiano

Covermedia

22.6.2026 - 13:00

Alessandro Borghese
Alessandro Borghese
Covermedia

Lo chef ha vissuto due giorni su una scialuppa di salvataggio dopo l'esplosione del motore della nave su cui lavorava.

Covermedia

22.06.2026, 13:00

22.06.2026, 13:07

Alessandro Borghese è rimasto per due giorni in una scialuppa di salvataggio nell'Oceano Indiano dopo il naufragio della nave su cui lavorava come cuoco.

Prima della notorietà televisiva, il futuro volto di «4 Ristoranti» e «Celebrity Chef» ha trascorso diversi anni sulle navi da crociera. Tra le esperienze più drammatiche di quel periodo c'è il naufragio di un'imbarcazione nell'Oceano Indiano.

«Il motore della nave esplose, ci fu un incendio a bordo e purtroppo anche alcuni decessi», ha ricordato Borghese in un'intervista a Sette.

Dopo l'evacuazione, passeggeri ed equipaggio lasciarono la nave e raggiunsero le scialuppe di salvataggio in attesa dei soccorsi.

L'attesa durò due giorni in mare aperto. A un certo punto comparvero anche alcuni pirati somali. «Sono stato per due giorni in mezzo all'oceano su una scialuppa. Sono arrivati anche i pirati che volevano portarsi via la nave», ha detto lo chef.

Nell'intervista Borghese ha ricordato altri momenti della sua carriera e alcuni aneddoti legati ai concorrenti passati da «Celebrity Chef». Tra questi, il panino preparato da Victoria Cabello, definito scherzosamente «uno dei più orrendi» mai assaggiati.

Lo chef tornerà presto in tv con la nuova stagione di «Celebrity Chef», al via dal 24 giugno su Sky Uno e NOW.

I più letti

Novità televisive per Belen Rodriguez: arriva l'annuncio di Elisabetta Canalis
Allerta canicola prolungata almeno di una settimana. Ma secondo gli esperti il caldo estremo persisterà più a lungo
Fabrizio Corona sul figlio Carlos: «Ha la sindrome di Asperger e vive in comunità»
Tamponamento a catena su un'autostrada in Germania, perdono la vita due svizzere
La principessa Kate torna a far parlare di sé al Royal Ascot... come questi cappelli

Altre notizie

Nuove rivelazioni. Britney Spears e il desiderio di un altro figlio: «Spero che un giorno accada»

Nuove rivelazioniBritney Spears e il desiderio di un altro figlio: «Spero che un giorno accada»

A 10 anni dalla rottura. Angelina Jolie confessa chi l'ha aiutata a superare il conflittuale divorzio da Brad Pitt

A 10 anni dalla rotturaAngelina Jolie confessa chi l'ha aiutata a superare il conflittuale divorzio da Brad Pitt

L'animazione torna a dominare. «Toy Story 5», debutto da record: è il film più visto del 2026

L'animazione torna a dominare«Toy Story 5», debutto da record: è il film più visto del 2026