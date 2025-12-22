  1. Clienti privati
Nuovi episodi Alessandro Borghese rilancia «4 Ristoranti»

Covermedia

22.12.2025 - 11:00

Alessandro Borghese
Alessandro Borghese

Nuovi episodi e attenzione ai giovani per raccontare l'Italia che cucina.

Covermedia

22.12.2025, 11:00

22.12.2025, 11:10

Alessandro Borghese torna in tv con una nuova stagione di «4 Ristoranti», confermando il successo di uno dei format gastronomici più longevi della televisione italiana.

In onda su Sky Uno e disponibile in streaming su NOW, il programma riparte con la formula che lo ha reso un punto di riferimento: quattro ristoratori della stessa zona si sfidano valutando menu, servizio, location e conto, affiancati da una categoria speciale che cambia a ogni puntata.

Un meccanismo collaudato, capace di unire intrattenimento e racconto autentico della ristorazione.

Nel presentare i nuovi episodi, Borghese ha evidenziato uno degli aspetti per lui più significativi del progetto: «Coinvolgere i giovani è una bella soddisfazione». Un risultato che testimonia la capacità dello show di parlare a un pubblico trasversale, avvicinando anche le nuove generazioni al mondo della cucina e dell'imprenditorialità.

Nel tempo «4 Ristoranti» è diventato una vera mappa gastronomica del Paese, valorizzando territori, identità locali e storie spesso lontane dai riflettori. Un racconto concreto, senza idealizzazioni, che mette al centro il lavoro quotidiano dei ristoratori.

Lo chef guarda ora ai prossimi impegni televisivi con l'obiettivo di far crescere ancora «4 Ristoranti», esplorando nuovi territori e rafforzando il dialogo con il pubblico più giovane.

