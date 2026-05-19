Alessandro Borghese

Dopo il debutto su TV8, il cooking show punta su Nonna Silvi, Roberto Di Pinto e nuovi jolly.

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Alessandro Borghese torna nell’access prime time di TV8 con la nuova stagione di «Celebrity Chef», in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30.

Il cooking show prodotto da Banijay Italia riparte con diverse novità, a partire da una giuria allargata che cambia il meccanismo della gara.

Accanto a lui e a Maddalena Fossati arrivano infatti Roberto Di Pinto, alla guida del ristorante stellato Sine by Di Pinto, e Nonna Silvi, volto social legato alla cucina tradizionale toscana.

Per la prima volta non saranno più due giudici a decidere il vincitore, ma una giuria a quattro pensata per rendere le sfide più aperte e imprevedibili.

Di Pinto ha definito l’esperienza «una splendida opportunità per raccontare la cucina sotto una luce diversa», sottolineando il valore del confronto e della convivialità all’interno del programma.

Ci saranno anche due jolly

La nuova edizione introduce anche due jolly, «Chiama casa» e «SOS Borghese», che i concorrenti potranno usare nei momenti più complicati della prova. In caso di pareggio tra i giudici, sarà invece il pubblico in sala a decretare il vincitore della puntata.

Tra i protagonisti delle nuove sfide ai fornelli ci saranno Jerry Calà e Johnny Calà, Ciro Priello e Fabio Balsamo, oltre a Ciccio Graziani e Pierluigi Pardo.