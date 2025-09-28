  1. Clienti privati
Tanti aneddoti nel suo show Alessandro Cattelan torna a teatro e punge: «A Fazio non sto simpatico». Frecciata anche su Sanremo

ai-scrape

28.9.2025 - 09:35

Alessandro Cattelan in un'immagine d'archivio. 
Alessandro Cattelan in un'immagine d'archivio. 
KEYSTONE

Nel suo spettacolo «Benvenuti nell'AI», Alessandro Cattelan si avventura fuori dalla sua zona di comfort, affrontando temi delicati con un tocco di ironia e schiettezza, anche a rischio di sembrare politicamente scorretto.

Antonio Fontana

28.09.2025, 09:35

28.09.2025, 09:40

Noto per la sua compostezza televisiva, si concede una maggiore libertà espressiva sul palcoscenico teatrale. Da anni, per Alessandro Cattelan, il teatro è un luogo di contatto diretto con il pubblico.

Dopo il successo di «Salutava sempre», in cui ha esplorato temi come la morte e l'ipocrisia sociale, Cattelan è tornato con «Benvenuti nell'AI».

Come riportato da «Vanity Fair», questo nuovo spettacolo utilizza l'intelligenza artificiale come pretesto per riflettere sulla sua carriera e vita personale, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Su Sanremo e Fabio Fazio

Tra le battute, emerge una critica al Festival di Sanremo, definito «un bagno di sangue»: «Quei cinque giorni sono le mestruazioni della televisione». L'ironia del conduttore non risparmia nemmeno la sua agente Marta Donà, «quella con cui vinci il Festival, ma non lo presenterai mai».

Cattelan ha menzionato anche Fabio Fazio, dichiarando con umorismo di non essere simpatico al conduttore di «Che tempo che fa»: «Io sto sul cazzo a un sacco di persone, ma non a quelle facili, come Selvaggia Lucarelli o Fabrizio Corona. Io sto sul cazzo al più buono di tutti: Fabio Fazio».

Di nuovo leggero

Durante lo show emerge un altro aneddoto curioso sul suo periodo in Rai. Cattelan, infatti, ha confessato di aver proposto una canzone satirica sulle bestemmie in TV, che non ha potuto eseguire nel suo programma «Stasera c'è Cattelan».

Tra le sue riflessioni, il nuovo giudice di Italia's Got Talent condivide anche momenti personali, come le difficoltà fisiche e la vita familiare con la moglie Ludovica Sauer, a cui, pare, piaccia cambiare spesso e volentieri la colf di casa.

In «Benvenuti nell'AI», dunque, come scrive Vanity Fair, Cattelan ritrova una leggerezza che sembrava aver perso negli ultimi anni in Rai. 

