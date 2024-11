Alessandro Cattelan

Il conduttore, dopo l'annuncio della co-conduzione della serata finale, commenta le voci sul suo futuro al Festival.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Alessandro Cattelan sarà tra i co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo 2025.

L'annuncio è arrivato a sorpresa durante la conferenza di presentazione di «Sanremo Giovani», la competizione che parte il 12 novembre con la conduzione dello stesso Cattelan.

Questa nuova avventura a Sanremo ha suscitato subito grande attenzione, riaccendendo le speculazioni su un possibile ruolo futuro del 44enne come conduttore principale del Festival.

Tuttavia, il presentatore ha voluto chiarire la sua posizione, precisando che la co-conduzione della serata finale non è da intendere come un trampolino verso la conduzione completa dell'evento. Mostra di più

Alessandro Cattelan sarà tra i co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo 2025.

L'annuncio è arrivato a sorpresa durante la conferenza di presentazione di «Sanremo Giovani», la competizione che parte il 12 novembre con la conduzione dello stesso Cattelan. Questa nuova avventura a Sanremo ha suscitato subito grande attenzione, riaccendendo le speculazioni su un possibile ruolo futuro del 44enne come conduttore principale del Festival.

Tuttavia, il presentatore ha voluto chiarire la sua posizione, precisando che la co-conduzione della serata finale non è da intendere come un trampolino verso la conduzione completa dell'evento.

«Non la vivo come una promozione», ha sottolineato Cattelan. «La vivo come una proposta bella, interessante che faccio con grandissima gioia, grande carica e grande gratitudine nei confronti di Carlo (Conti, ndr). Ma è una parte del lavoro. Non è un avvicinamento a, non è una crescita, non è una promozione. È una cosa bella».

Le parole di Cattelan riflettono un approccio misurato e maturo, che sottolinea la sua professionalità e l'entusiasmo per questo ruolo temporaneo senza voler alimentare ulteriori aspettative.

Con il debutto di «Sanremo Giovani», i riflettori saranno su di lui già dai prossimi giorni, ma l'appuntamento clou sarà la serata finale del Festival, dove Cattelan contribuirà a chiudere uno degli eventi più attesi della televisione italiana.

Covermedia