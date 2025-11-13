Alessandro Cattelan Covermedia

Trattative in corso per un nuovo show: il conduttore pronto a sbarcare a Cologno Monzese.

Alessandro Cattelan potrebbe presto tornare in tv da protagonista, ma questa volta sulle reti Mediaset.

Secondo quanto rivelato da TvBlog, il conduttore sarebbe in trattativa con l’azienda di Cologno Monzese per un progetto tutto suo, pensato per la seconda serata.

Dopo la chiusura dell’esperienza in Rai con «Stasera c’è Cattelan» e il ruolo di giudice a «Italia’s Got Talent» su Disney+, l’ex volto di Sky sta valutando una nuova avventura televisiva. L’ipotesi più accreditata parla di un format originale, costruito su misura per il suo stile ironico e pop, ma non mancano indiscrezioni su un possibile coinvolgimento nei programmi di Maria De Filippi.

Proprio la recente partecipazione di Cattelan come ospite a «Tu sì que vales» è stata letta da molti come un segnale: un primo passo verso l’ingresso stabile nella squadra Mediaset. Al momento, né il conduttore né l’azienda hanno confermato ufficialmente la collaborazione, ma le trattative sarebbero a uno stadio avanzato.

Il ritorno di Cattelan a un network generalista segnerebbe una svolta dopo anni di sperimentazioni tra radio, streaming e teatro, riportando in tv un linguaggio brillante e generazionale che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano.

In attesa di novità televisive, Cattelan continua il tour teatrale «Benvenuto nell’AI» e la conduzione su Radio Deejay, mentre prepara nuovi format per il 2026.