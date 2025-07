Alessandro Cattelan

Dietro la brusca frenata c'è una richiesta economica alta e un «no» alla giuria di «Io Canto»; occhi puntati su Maria De Filippi che potrebbe riaprire il dialogo.

Alessandro Cattelan stava per approdare a Mediaset con un late show in seconda serata su Italia 1, ma un brusco stop avrebbe bloccato tutto, proprio mentre la messa a punto dei palinsesti 2025‑26 doveva svelare il nome del conduttore.

Secondo FanPage, «la trattativa si sarebbe arenata e che ogni discorso sarebbe da rimandare almeno alla prima parte del 2026».

Dall'altro lato arriva il retroscena di Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: «la trattativa procede tra molti rallentamenti... Qualcosa però non è andata per il verso giusto». A pesare sarebbe stato un cachet definito «esoso» e la rinuncia all'idea di sedersi come giurato a «Io Canto», il talent condotto da Gerry Scotti, scelta che avrebbe raffreddato ulteriormente le trattative.

Berlusconi spiazzato da questi intoppi

Nel frattempo Pier Silvio Berlusconi, che aveva registrato un numero zero di un format per Italia 1, si sarebbe trovato spiazzato da questi intoppi, così come la rete, che perde l'effetto sorpresa nella presentazione dei palinsesti.

In attesa, si mormora che ci sia un «joker» pronto a riaprire il discorso: Maria De Filippi, con buoni uffici in casa Mediaset, potrebbe entrare in gioco per rilanciare il progetto.

Cattelan ha chiuso la sua esperienza con la Rai e ora resta in bilico, pronto a valutare nuove proposte non appena i tempi per Mediaset saranno tornati favorevoli.

Nel frattempo il pubblico aspetta, curioso, di vedere se il conduttore riuscirà davvero a sbarcare su Italia 1 con quel tanto annunciato late show.