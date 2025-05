Alessandro Cecchi Paone

Il giornalista racconta il momento in cui ha trovato il coraggio di confessare alla madre il suo orientamento sessuale. Dagli amori femminili al primo uomo che gli ha fatto battere il cuore, fino alla nuova famiglia con Simone e la piccola Melissa: «Siamo una famiglia meravigliosa, anche se per la legge io non esisto».

Covermedia Covermedia

«Mamma, amo un uomo»: così Alessandro Cecchi Paone ha confessato il suo grande segreto alla madre durante un pranzo, guardandola negli occhi.

La risposta lo ha congelato: «Impossibile, non sei nato così». Un muro, alzato in una manciata di parole. Lui, senza replica. Sua madre era del '35, per lei l'omosessualità aveva i contorni di uno stereotipo: i gay si vedevano subito, «pettinavano le bambole». E lui, invece, amava i film di guerra, si era sposato, adorava sua moglie. Quindi, come poteva?

Anche il padre, spiazzato, cercò rifugio in una spiegazione razionale: «Non sarà che tra voi si è spenta la passione?». Ma Cecchi Paone fu netto: «No. E poi, se fosse così, avrei cercato un'altra donna. Non un uomo». Era la verità. E a quel punto, dopo averla ammessa con se stesso, non poteva più fingere.

Sua moglie fu la prima persona a sapere tutto

La prima persona a sapere tutto fu sua moglie, Cristina. Il momento fu doloroso: «Glielo confessai piangendo, qui sul divano. Avevo il terrore di perderla. Ma mi ero innamorato del mio migliore amico».

La reazione fu altrettanto intensa: Cristina prese l'auto, scomparve per ore, poi tornò solo per dire: «Me ne vado. Per un anno non voglio più né vederti né sentirti». E così fu. Solo dopo, superato il dolore, costruirono una nuova forma di affetto.

Oggi sono come parenti: «Ha ancora le chiavi di casa. Guai a chi me la tocca», continua a raccontare nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Ecco chi lo conquistò per primo

Il cuore che aveva conquistato Cecchi Paone era quello del cameraman assegnato al suo primo piano. «Ci guardavamo negli occhi e, forse, ci accarezzavamo l'anima. Siamo diventati amici, poi una vacanza da soli ha cambiato tutto. Una notte ci siamo ritrovati nello stesso letto. Ho provato una felicità mai sperimentata prima».

Durò sei mesi. Poi finì, e ognuno prese la propria strada. Di recente quell'uomo lo ha contattato: si è sposato con una donna. «È tornato alle origini», dice Cecchi Paone, sorridendo.

Prima di quel momento, il giornalista non aveva mai provato attrazione per gli uomini. «Fino a 35 anni, zero. L'amicizia maschile mi annoiava. Ero sempre stato attratto dalle ragazze: a 17 anni la mia compagna di classe mi tolse la verginità, un'esperienza che mi sbloccò. Poi ci fu Sheril, turca, costumista a «Uno Mattina»: una passione travolgente. Fumava le canne. Io fingevo, non ho mai aspirato, ma con il fumo faceva meglio l'amore».

Nel 2004 il coming out pubblico

Nel 2004 arrivò il coming out pubblico. «E nessuno ci credeva. Il mio analista lo prese con filosofia: «Ora ti piacciono i maschi. Che sarà mai». Mi inserì nella categoria dei «bisessuali diacronici», quelli che amano uomini e donne in momenti diversi.

Un amico disse: «Lo avevo capito, avevi una sensibilità rara per un romano». Un altro: «Ma come ti è successo?», come se fosse stato un incidente stradale».

E invece era solo vita, che cambiava. Nel libro appena uscito, «I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti» (Piemme), Cecchi Paone racconta senza filtri le sue battaglie, le sue cadute, i suoi slanci.

L'incontro con Simone

Tra questi, l'incontro con Simone Antolini, oggi suo marito. Il primo appuntamento andò a vuoto. Ma al secondo lui si presentò con una 500 rossa e un seggiolino per bambini. «"Per chi è?» chiesi. «Per mia figlia Melissa» rispose. Un gesto bellissimo e coraggioso».

Oggi vivono un amore profondo, anche se non sempre sotto lo stesso tetto. Melissa vive nelle Marche con la madre, e Simone fa avanti e indietro. «Siamo stati due anni tutti insieme: io, Simone, Melissa e il cane. Era perfetto. Ora ci vediamo solo nei weekend. Ma io per lei non sono nulla. Per la legge non esisto. È un dolore enorme».