I due si sono uniti civilmente nella Sala d’onore del Maschio Angioino.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati a Napoli.

L’opinionista televisivo, 61, e Antolini, 23, hanno contratto l’unione civile nella Sala d’onore del Maschio Angioino del comune, in una cerimonia presieduta dal primo cittadino Gaetano Manfredi.

«Grazie per aver scelto Napoli per questo momento così importante della vostra vita. Sono molto amico di Alessandro, ci conosciamo da tanti anni, ora in questo ruolo diverso facciamo una cosa bella, una unione di sentimenti, di valori e il fatto che Napoli sia stata scelta come luogo per questa unione è un motivo di particolare soddisfazione».

«Napoli – ha continuato il sindaco -, è stata sempre la città dei diritti, dell'amore, la città delle relazioni. Non c'è nulla più importante di una relazione positiva tra le persone. Noi lo sappiamo da sempre. Ci fa piacere che voi abbiate condiviso questo spirito di Napoli per un momento così importante della vostra vita. Vi auguro che l'amore positivo di questa città vi accompagni per tutta la vita».

Testimoni di nozze Emma Bonino e l’ex moglie di Cecchi Paone, arrivata da Madrid per partecipare alla cerimonia. Melissa, la figlia di 5 anni di Antolini, ha fatto da damigella.

Bonino, impossibilitata a recarsi a Napoli, ha partecipato alla cerimonia attraverso collegamento video. «Innamorarsi capita per fortuna, senza che ci mettete freno. Poi viene il tempo dell'amarsi e quello è più complicato, richiede volontà, disciplina, rispetto dell'anima. Infine viene il tempo di volersi bene, e se arrivate fino a quella tappa avete avuto una vita fortunata e felice. Godetevi questa giornata».

Alessandro e Simone si sono conosciuti in rete sui social durante il periodo del Covid, poi nell’aprile 2022 l’incontro e il colpo di fulmine.

