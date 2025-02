Alessandro Gassmann

L'attore si racconta tra il peso del cognome che porta, l'educazione rigida del padre Vittorio e un percorso artistico segnato da slanci, rimpianti e una costante ricerca di equilibrio. «Sto imparando a gestire la rabbia e i sensi di colpa, ma non è stato facile».

C'è un'eredità pesante che Alessandro Gassmann porta sulle spalle, quella del cognome di famiglia.

Un lascito artistico e personale che ha condizionato tutta la sua carriera.

«Mio padre mi ha trasmesso la consapevolezza di essere fortunato, ma me l'ha insegnato con un addestramento militare: tre libri a settimana e i riassunti da fare.»

«Era duro, ma con tanto amore. Mi ha passato il valore della fatica, l'idea che nulla arrivi gratis. E io ho lavorato senza fermarmi mai», racconta nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

«Rifiutai Madonna». Ecco perché

Vittorio Gassman è stato per Alessandro non solo un padre ma anche un modello ingombrante.

«Sentivo di dover sempre dimostrare qualcosa. Ho perso molte occasioni per colpa della mia impulsività. Madonna mi voleva per uno spot e per il remake di "Travolti da un insolito destino...", ma rifiutai entrambe le volte per impegni presi. Alla fine ci andò Raoul Bova.»

«Ho sempre riempito ogni spazio, come se fermarsi fosse un lusso che non potevo permettermi. È il senso di inadeguatezza che mi porto dietro».

Ma Gassmann non è solo i suoi rimpianti. Ha costruito una carriera solida, tra cinema, teatro e regia.

«"Hamam" di Ferzan Özpetek mi ha dato l'attenzione della critica, "Caos Calmo" di Nanni Moretti mi ha fatto vincere tutti i premi in una volta sola, ma credo che la mia miglior interpretazione sia stata in "Non odiare" di Mauro Mancini. Parla di perdono e crimini nazisti, un tema che sento vicino alla mia storia familiare».

Con Mancini tornerà anche il 27 marzo nel film «A mani nude», che esplora la bellezza che resiste in contesti brutali.

Una madre inseistente

La famiglia è un filo che lega gran parte della sua esistenza. La madre, Juliette Mayniel, attrice francese, è rimasta una figura distante: «Si separarono quando avevo tre anni e io andai a vivere con papà. Lei si trasferì in Messico e ci vedevamo due volte l'anno. Il silenzio tra noi è rimasto».

Il rapporto con il padre è stato più complesso. Vittorio era figlio di una madre ebrea e di un ingegnere sismico tedesco morto nel 1938.

«Nonna Luisa rimase sola con due figli in un'Italia ostile agli ebrei. Due sue cugine finirono ad Auschwitz. Lei sopravvisse grazie anche a papà, che giocava nella nazionale di pallacanestro. Era una donna dura: non accettava voti inferiori al dieci. E quell'addestramento, quella pressione, è arrivata fino a me».

«Mia moglie? Mi sopporta da 32 anni. È il mio equilibrio»

Alessandro Gassmann ha cercato per anni di essere all'altezza del nome che porta.

«Ho fatto più di cento film, serie e spettacoli teatrali, eppure ho sempre sentito di dover fare di più. Solo nella commedia ho trovato un po' di respiro. Ho capito che potevo far ridere anche se non ho il fisico da comico, e con «Quando eravamo repressi» o «Facciamo fiesta» ho trovato il mio spazio».

Eppure, il vero punto fermo della sua vita è stato l'amore. «Mia moglie Sabrina Knaflitz è la persona che mi fa ridere di più e con cui litigo di più. Ma non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. Mi sopporta da 32 anni. È il mio equilibrio».