Alessandro Gassmann

Covermedia Covermedia

Dopo una vita trascorsa sui set cinematografici, Alessandro Gassmann, 60 anni appena compiuti, vorrebbe fare qualcosa per la sua città, Roma.

Parlando con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a «Un giorno da pecora», l'attore non ha nascosto il desiderio di occuparsi di cultura per la Capitale, magari con un ruolo istituzionale.

«Se mi piacerebbe essere attivo anche in politica? Come spesso succede a noi artisti abbiamo la sensazione di non fare un mestiere essenziale per la sopravvivenza delle persone, questo un po' mi manca. La politica, se fosse fatta bene, sarebbe l'arma più potente ma non ho le qualità. Forse potrei lavorare sul territorio, una cosa che mi piacerebbe molto», ha ammesso.

«Io assessore alla cultura? Questa potrebbe essere una cosa che riuscirei a capire visto che faccio l'attore da 42 anni», ha dichiarato.

Ad Alessandro non sono piaciute le ultime uscite della segretaria del PD Elly Schlein, soprattutto l'acceso scontro con la premier Meloni, definita «la presidente del coniglio».

«In questo momento le battute sono inutili e controproducenti», ha ribattuto.

Parlando del voto, Gassmann ha dichiarato di essere vicino ai Verdi. «Ho fondato un piccolo movimento che si chiama 'Green Heroes', diciamo che la mia parte è di colore verde».