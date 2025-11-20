Alessandro Gassmann Covermedia

L'attore torna in tv con «Un professore» e si rimette in gioco in «Natale senza Babbo».

Alessandro Gassmann riparte da una classe che conosce bene.

Con il ritorno di «Un professore» al via su Rai 1 dal 20 novembre, l'attore ritrova Dante Balestra, il docente di filosofia che negli anni è diventato un punto fermo della serialità italiana. «Non vedevo l'ora di tornare in aula», ammette in una recente intervista con «Tv Sorrisi e Canzoni», ricordando però che da ragazzo la scuola non era il suo territorio ideale: «Ero pessimo, ma la scuola non mi piaceva».

La terza stagione alza l'asticella: studenti alla soglia della maturità, nuove dinamiche e una scrittura più rapida, più viva. Gassmann sente il personaggio sempre più vicino, per quella sua gentilezza che non è debolezza ma una scelta precisa: «Dante ha una cura speciale per chi è in difficoltà. È un modo di guardare il mondo che riconosco».

Poi arriva la parentesi natalizia, che di parentesi ha ben poco. In «Natale senza Babbo», su Prime Video dal 28 novembre, Gassmann veste i panni di un Babbo Natale metropolitano diretto da Stefano Cipani, che atterra con slitta e magia in una Roma contemporanea. «Era il momento di provarci», racconta, affrontando un ruolo che per tradizione sembra distante da lui e che proprio per questo gli offre un terreno creativo nuovo.

A colpire è la visione che l'attore conserva della tv: «Ogni episodio è come un film. Va trattato con lo stesso rispetto».