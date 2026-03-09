Alessandro Gassmann

L'attore Alessandro Gassmann guida su Rai 1 «Guerrieri – La legge è uguale per tutti», nuova fiction tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio.

Alessandro Gassmann torna protagonista in tribunale.

Dopo una lunga carriera tra grande schermo e serialità di successo, l’attore romano si prepara a guidare una nuova fiction destinata al prime time di Rai 1.

Il progetto si intitola «Guerrieri – La legge è uguale per tutti» e ruota attorno alla figura di un avvocato penalista alle prese con casi complessi, dove diritto, morale e fragilità umane si intrecciano in modo imprevedibile.

La serie nasce dai romanzi dello scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio. Il personaggio di Guido Guerrieri, protagonista dei suoi libri più noti, è diventato negli anni una delle figure più riconoscibili del legal thriller italiano: un difensore ironico e inquieto che affronta i processi con rigore professionale ma anche con dubbi e riflessioni personali.

La serie punta a distinguersi

Presentando la fiction in un’intervista a «TV Sorrisi e Canzoni», l’interprete ha sintetizzato così il ritorno alla serialità: «Vi aspetto in aula, ma questa volta in tribunale».

Una frase che richiama il cuore del racconto, costruito intorno ai casi seguiti dallo studio legale e alle implicazioni umane delle vicende giudiziarie.

Il legal drama resta un genere poco frequentato dalla televisione generalista italiana e proprio su questo terreno la nuova produzione punta a distinguersi, alternando casi giudiziari autoconclusivi a una trama orizzontale legata alla vita privata del protagonista.

Le riprese sono partite nel 2025 e la messa in onda è prevista su Rai 1 nella prossima stagione televisiva.