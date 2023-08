Alexandre Grimaldi ha rilasciato un'intervista alla rivista francese «Point de Vue» e ha parlato di suo padre, il principe Alberto II di Monaco. IMAGO/PanoramiC

Il figlio del principe Alberto di Monaco, Alexandre Grimaldi, non si trova spesso sotto i riflettori. Di recente ha però, sorprendentemente, parlato in un'intervista di suo padre e della sua infanzia.

Hai fretta? blue News riassume per te Alexandre Grimaldi è il figlio del principe Alberto e di Nicole Coste.

Quattro mesi dopo la sua nascita, il reale ha riconosciuto Alexandre come suo figlio.

Il loro rapporto è buono, come spiega Alexandre in una recente intervista. Mostra di più

Non è un momento facile per la casa principesca monegasca. Il principe Alberto sta facendo di tutto per proteggere il principato dopo le gravi accuse di corruzione.

Inoltre, il suo matrimonio con la moglie Charlène continua a fare notizia. A causa di una malattia, nel 2021 la principessa ha trascorso diversi mesi in Sud Africa e lontano da casa.

Nel bel mezzo di tutto questo trambusto, compare il figlio «illegittimo» di Alberto, Alexandre Grimaldi. Che il 24 agosto festeggia i suoi 20 anni – e insieme alla madre Nicole Coste ha rilasciato un'intervista alla rivista francese «Point de Vue».

Alexandre sulla copertina della rivista

E non solo: Alexandre è sulla copertina della rivista. Sua madre ha pubblicato con orgoglio una foto della rivista sul suo account personale Instagram.

Nell'articolo il ragazzo rivela di essere ancora infastidito dal termine «figlio illegittimo». Il motivo: «Quando sono nato, nessuno dei miei genitori era in un altro matrimonio e non hanno commesso adulterio». E aggiunge: «Usare questa parola è un insulto».

È un onore per lui portare il cognome di suo padre. «Culturalmente parlando, se sei riconosciuto fin dalla nascita, porti il cognome di tuo padre (...). Non mi sono mai chiamato Coste o Coste-Grimaldi».

Alexandre porta suo padre nel cuore

Il giovane è nato appunto dalla relazione tra Alberto e Nicole Coste. Il principe non ne ha mai fatto mistero. Quando Alexandre aveva quattro mesi, lo ha riconosciuto ufficialmente come suo figlio.

Fino ad oggi, sembrerebbe che i due abbiano avuto un buon rapporto e intimo. «Mio padre è nel mio cuore, così come mia madre. Entrambi sono genitori premurosi». E aggiunge: «Sono così fortunato».