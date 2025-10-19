  1. Clienti privati
La trasformazione Alessandro Preziosi: «Il mio Yanez tra eleganza e ferocia»

Covermedia

19.10.2025 - 13:00

Alessandro Preziosi
Alessandro Preziosi
Covermedia

L'attore racconta a TvBlog la sua trasformazione per «Sandokan», tra disciplina fisica, ironia e il legame con Can Yaman sul set.

Covermedia

19.10.2025, 13:00

19.10.2025, 13:03

Alessandro Preziosi torna in televisione con «Sandokan», firmata Lux Vide e distribuita da Fremantle International.

Nei panni di Yanez de Gomera, compagno di avventure di Sandokan, l'attore costruisce un personaggio carismatico, elegante e al tempo stesso spietato.

«Ho voluto uno Yanez fisicamente marmoreo, ma dentro quella marmoreità si nasconde una grande dolcezza», ha raccontato a TvBlog durante la Festa del Cinema di Roma. Parole che anticipano il tono di una serie capace di fondere mito e modernità, fra grandi ambientazioni e una regia cinematografica.

Preziosi, affiancato da Can Yaman nel ruolo del celebre pirata malese, descrive un set intenso e fisicamente impegnativo: «Sul set fumavo continuamente, forse anche nel sonno», ha detto sorridendo.

L'attore sottolinea come la nuova versione della saga salgariana non sia solo avventura, ma anche un racconto di libertà e fratellanza. «Yanez è l'anima ironica del gruppo, ma anche quella più lucida: è un inno alla lealtà».

Tra foreste tropicali e mari digitali, «Sandokan» promette di riportare il fascino dell'eroe romantico al pubblico globale, con un Alessandro Preziosi in stato di grazia.

