Serie TV Alessandro Preziosi parla del suo personaggio in «Sandokan»: «Avevo tre dialogue coach»

Covermedia

11.12.2025 - 16:30

Alessandro Preziosi
Alessandro Preziosi

Da «Che Tempo Che Fa» Alessandro Preziosi racconta i retroscena della nuova serie TV «Sandokan», dove interpreta il personaggio di Yanez: accenti, tensione e un set internazionale.

Covermedia

11.12.2025, 16:30

11.12.2025, 16:39

Alessandro Preziosi apre l'intervista a «Che Tempo Che Fa» con una rivelazione che sintetizza la portata del progetto: «Avevo tre dialogue coach per trovare la cadenza giusta».

L'attore, chiamato a interpretare Yanez nella nuova serie «Sandokan», racconta un percorso di preparazione che va oltre la semplice recitazione.

La produzione, pensata per il mercato globale e girata in inglese, ha imposto un lavoro linguistico intenso. Preziosi ironizza sulla ricerca dell'accento ideale: «Non sapevo se puntare a una cadenza internazionale, portoghese o addirittura napoletana».

Una scelta tutt'altro che marginale, perché il suo Yanez deve muoversi in un contesto narrativo che unisce avventura classica e sensibilità moderna.

«Ho fumato tanto!»

Nel dialogo con Fabio Fazio, l'attore svela anche l'atmosfera elettrica del set: «Ho fumato tanto!», racconta, descrivendo con sarcasmo la tensione e la concentrazione richieste da un ruolo che richiede astuzia, carisma e leggerezza. Yanez, infatti, nella tradizione salgariana è la spalla strategica di Sandokan: più razionale, più ironico, più imprevedibile.

Il racconto di Preziosi offre uno spaccato dell'evoluzione recente della fiction italiana, sempre più orientata a produzioni internazionali e a un linguaggio globale, senza perdere il legame con gli archetipi letterari da cui tutto nasce.

Nei prossimi mesi Preziosi sarà impegnato nella promozione della serie «Sandokan» e porterà in tournée nuovi progetti teatrali attualmente in preparazione, continuando a lavorare su cinema e tv con produzioni già programmate per il 2025.

