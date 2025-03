Alessia Marcuzzi. Imago

Durante un'intervista a Domenica In, Alessia Marcuzzi ha affrontato i commenti negativi ricevuti al Festival di Sanremo, sottolineando l'importanza di essere autentica e chiarendo le false accuse di uso di droghe.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Alessia Marcuzzi ha risposto pubblicamente alle critiche ricevute al Festival di Sanremo, definendo infondate e dolorose le insinuazioni sull'uso di droghe.

La conduttrice ha raccontato con entusiasmo il suo debutto all'Ariston, sottolineando di essersi mostrata autentica, anche se un po' scanzonata.

Pur accettando i giudizi professionali, Marcuzzi ha ribadito di non aver mai fatto uso di sostanze e ha espresso preoccupazione per l'effetto di certe voci sulla figlia 13enne.

In chiusura, ha parlato della sua serenità personale, affermando di non cercare l'amore e di voler dedicare più tempo a sé stessa, agli amici e ai figli. Mostra di più

Alessia Marcuzzi, ospite a «Domenica In», ha affrontato per la prima volta pubblicamente le critiche ricevute durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

La conduttrice ha spiegato che, sebbene accetti i rimproveri, alcune affermazioni l'hanno ferita, specialmente quelle che insinuavano che facesse uso di droghe.

«A Sanremo sono stata criticata per il mio atteggiamento scanzonato, e va bene. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. Tuttavia, i commenti online che insinuavano che sembrassi drogata mi hanno colpito», ha dichiarato Marcuzzi.

«Mi sono divertita e sono stata autentica»

Durante l'intervista, la 52enne ha ricordato il suo debutto sul palco dell'Ariston, sottolineando che, nonostante non fosse il suo sogno, era entusiasta di partecipare. «Mi piaceva guardare il Festival da casa, organizzare cene con amici e divertirci insieme. Quando Carlo Conti mi ha chiamata, ero orgogliosa e felice di partecipare. Mi sono divertita e sono stata autentica, anche se a volte un po' troppo scanzonata», ha spiegato.

Marcuzzi ha voluto chiarire che le critiche sono importanti per lei e che non è una persona che si offende facilmente. Tuttavia, ha voluto sottolineare quanto le accuse di uso di droghe l'hanno infastidita. «Non ho mai fumato o fatto uso di droghe. Eppure, online si diffondono queste voci, come era già successo a L'Isola dei Famosi», ha detto.

Preoccupazione per l'impatto dei commenti sulla figlia

La donna ha espresso preoccupazione anche per l'impatto che tali commenti potrebbero avere su sua figlia 13enne, che potrebbe leggere queste falsità.

Infine, la showgirl ha parlato della sua vita privata, affermando che al momento non è alla ricerca dell'anima gemella. «Sono stata innamorata, ma ora mi sto godendo il tempo per me stessa, che è importante. Mi dedico ai miei figli e ai miei amici», ha concluso con un sorriso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.