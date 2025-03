Alessia Marcuzzi

Risate, confessioni e colpi di scena: parte stasera su Rai 2 il nuovo talk condotto da Alessia Marcuzzi. Tra ospiti inattesi e prove surreali, lo show promette dinamiche imprevedibili e momenti esilaranti.

Si accendono i riflettori su Rai 2 per il debutto di «Obbligo o Verità», il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi, in onda da stasera, lunedì 24 marzo in prima serata.

Ispirato al celebre gioco a cui tutti, almeno una volta, si sono cimentati tra amici, il format – adattamento dell'originale francese «Action ou Vérité» – mescola divertimento e sincerità, portando sul piccolo schermo una formula leggera ma dal potenziale esplosivo.

Alla regia c'è Cristiano D'Alisera, mentre la produzione è firmata dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle Italia.

Il programma, strutturato su cinque prime serate, ospiterà attorno a un tavolo volti noti di mondi diversi: dallo spettacolo allo sport, dal giornalismo alla musica, fino al teatro e al digital entertainment. Un mix eterogeneo per alimentare dibattiti frizzanti, gag impreviste e confessioni senza filtri.

Il cuore pulsante di ogni puntata sarà ovviamente il momento «Obbligo o Verità»: un ospite scelto a sorpresa dovrà affrontare una domanda scomoda o sottoporsi a una prova bizzarra e surreale, pensata ad hoc per lui.

Ma uno dei momenti più attesi sarà il segmento «Solo tu», in cui un protagonista si sottoporrà a un fuoco di fila di domande e sfide personalizzate, svelando lati inediti della propria storia.

Per il debutto, Alessia Marcuzzi – reduce dal successo come co-conduttrice della finale di Sanremo 2025 – guiderà la conversazione con un parterre d'eccezione: Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli, Salvo Sottile e, in veste comica, Herbert Ballerina.

Tra confessioni spontanee e imprevedibili dinamiche, il nuovo show si propone di conquistare il pubblico con un linguaggio irriverente, dove l'unica certezza è che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.