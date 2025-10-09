  1. Clienti privati
Su Prime Video Alessia Marcuzzi al comando di «The Traitors Italia»

Covermedia

9.10.2025 - 13:00

Alessia Marcuzzi
Alessia Marcuzzi

«Io leale, ma pronta a entrare nel gioco dei traditori» – la conduttrice guida il reality di Prime Video ambientato in un castello scozzese.

Covermedia

09.10.2025, 13:00

09.10.2025, 13:01

Alessia Marcuzzi torna in tv con «The Traitors Italia», il nuovo reality in arrivo su Prime Video dal 30 ottobre.

«Io sarei una leale, non riuscirei mai a fare la traditrice», ha detto la conduttrice durante la presentazione milanese del programma.

Nel format, quattordici vip convivono in un castello scozzese, divisi fra traditori e leali, senza conoscere l'identità reciproca. Il pubblico, invece, saprà tutto fin dall'inizio, seguendo strategie, sospetti e alleanze.

La Marcuzzi veste i panni della «castellana», una figura centrale che osserva, intervista e vota. «C'è chi mi ha detto chiaramente che voleva essere il traditore», ha raccontato all'Ansa, ammettendo di aver dovuto contenere il suo istinto empatico: «Sono sempre stata una conduttrice materna, ma qui dovevo restare impassibile anche di fronte a occhi lucidi e paure».

Nel cast figurano Paola Barale, Michela Andreozzi, Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti, Rocco Tanica, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Mariasole Pollio, Yoko Yamada e altri.

I primi quattro episodi saranno disponibili dal 30 ottobre, gli ultimi due dal 6 novembre. In palio, un montepremi da 100 mila euro e la vittoria di chi saprà mentire meglio – o restare leale fino alla fine.

