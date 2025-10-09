Su Prime VideoAlessia Marcuzzi al comando di «The Traitors Italia»
9.10.2025
«Io leale, ma pronta a entrare nel gioco dei traditori» – la conduttrice guida il reality di Prime Video ambientato in un castello scozzese.
Alessia Marcuzzi torna in tv con «The Traitors Italia», il nuovo reality in arrivo su Prime Video dal 30 ottobre.
«Io sarei una leale, non riuscirei mai a fare la traditrice», ha detto la conduttrice durante la presentazione milanese del programma.
Nel format, quattordici vip convivono in un castello scozzese, divisi fra traditori e leali, senza conoscere l'identità reciproca. Il pubblico, invece, saprà tutto fin dall'inizio, seguendo strategie, sospetti e alleanze.
La Marcuzzi veste i panni della «castellana», una figura centrale che osserva, intervista e vota. «C'è chi mi ha detto chiaramente che voleva essere il traditore», ha raccontato all'Ansa, ammettendo di aver dovuto contenere il suo istinto empatico: «Sono sempre stata una conduttrice materna, ma qui dovevo restare impassibile anche di fronte a occhi lucidi e paure».
Nel cast figurano Paola Barale, Michela Andreozzi, Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti, Rocco Tanica, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Mariasole Pollio, Yoko Yamada e altri.
I primi quattro episodi saranno disponibili dal 30 ottobre, gli ultimi due dal 6 novembre. In palio, un montepremi da 100 mila euro e la vittoria di chi saprà mentire meglio – o restare leale fino alla fine.