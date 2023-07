Alessia Marcuzzi

La conduttrice si è raccontata in un’intervista a La Repubblica, non nascondendo un certo fastidio per i pettegolezzi sulla sua vita privata.

Alessia Marcuzzi ha parlato delle conquiste raggiunte con il trascorrere degli anni e delle tante insicurezze superate.

«Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. – ha affermato Alessia Marcuzzi – Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia… Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a se stessa e non agli altri».

La Pinella ha aggiunto a proposito della sua vita privata: «A noi donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate: sulla bellezza, su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi (Tommaso, 22 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 11, nata dall’amore con Francesco Facchinetti, ndr) insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto».

Da qualche anno la Marcuzzi è in analisi: «Mi ha aiutato tanto. Il fatto di non piacere per forza a tutti fa parte di un percorso, ho acquistato sicurezza, la non dipendenza è fondamentale».

Più complicato il rapporto col gossip: in questo periodo si è parlato di un flirt tra la presentatrice e Stefano De Martino. «Il gossip ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: «Non vengo perché mi devo salvare da me stessa». Faccio fatica a tenermi», ha detto la Marcuzzi.

Covermedia