Alessia Marcuzzi

Fremantle avrebbe proposto la messa in onda in chiaro della prima stagione: tre serate, 6 episodi e possibile rilancio.

Covermedia Covermedia

Alessia Marcuzzi potrebbe tornare in modo più stabile nell'offerta Rai grazie a «The Traitors Italia».

La conduttrice, già volto del format su Prime Video, è al centro di un retroscena che nelle ultime ore ha preso corpo: una trattativa per portare lo show in chiaro su Rai 2, con una programmazione compatta pensata per il pubblico generalista.

L'ipotesi, secondo quanto riportato da più fonti di settore, prevede la trasmissione delle sei puntate già prodotte, organizzate in tre prime serate con due episodi a sera. Un modello «evento» che permetterebbe alla rete di misurare il potenziale del titolo senza occupare a lungo il palinsesto.

Sul punto, una delle ricostruzioni più citate in queste ore sintetizza così la linea: «Per ora si tratta di trasmettere le 6 puntate già diffuse da Prime Video... Si pensa di proporre al pubblico generalista la messa in onda di «The Traitors Italia» in tre serate, con due puntate a sera».

Un reality game di deduzione sociale

«The Traitors Italia» è un reality game di deduzione sociale prodotto da Fremantle Italia e basato sul format olandese «De Verraders»: concorrenti divisi tra leali e traditori, eliminazioni e strategia, con una narrazione che strizza l'occhio al thriller. La prima edizione italiana è arrivata su Prime Video tra fine ottobre e inizio novembre 2025 e si compone, appunto, di sei episodi.

In attesa di sviluppi, la Marcuzzi resta impegnata tra televisione e progetti legati all'intrattenimento: se l'operazione andasse in porto, la messa in onda su Rai 2 diventerebbe un nuovo tassello di continuità editoriale e una vetrina decisiva per il futuro del format.