La confessione Alessia Marcuzzi prima di The Traitors: «Ho tradito più in amore che in amicizia». Ecco perché

ai-scrape

30.10.2025 - 12:30

Alessia Marcuzzi guiderà un nuovo programma.
Imago

Alessia Marcuzzi si prepara a condurre «The Traitors Italia» su Prime Video, un game show che sfida i partecipanti a smascherare il traditore tra di loro. In un'intervista la presentatrice condivide le sue riflessioni sui tradimenti in amore.

Nicolò Forni

30.10.2025, 12:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • «The Traitors Italia» debutta su Prime Video giovedì 30 ottobre: i concorrenti dovranno smascherare il traditore nascosto.
  • Alessia Marcuzzi guida il gioco in una versione inedita, più dark e misteriosa rispetto al suo solito.
  • In un'intervista, la presentatrice ammette di aver tradito solo quando una relazione «era già finita dentro», definendosi leale, impulsiva contro le ingiustizie e «fin troppo sincera».
Mostra di più

L'attesa per il debutto di «The Traitors Italia» su Prime Video, previsto per giovedì 30 ottobre, è quasi finita. I partecipanti al game show dovranno affrontare la sfida di identificare il traditore nascosto tra loro.

Alessia Marcuzzi, nota per il suo carattere solare, si presenta in una veste inedita, più oscura e misteriosa, per guidare i concorrenti attraverso le insidie del gioco.

In un'intervista rilasciata a «TV Sorrisi e Canzoni», la showgirl ha parlato apertamente del suo rapporto con i tradimenti.

Ha confessato: «Non ho subito grandi tradimenti, ma mi è capitato di tradire più in amore che in amicizia. Appartengo a quella categoria di persone che tradisce solo quando c'è un problema nella relazione, quindi chiudo una storia prima di iniziarne un'altra».

«Mi apro anche con il primo che incontro per strada»

La presentatrice ha anche riflettuto sulla sua personalità, affermando: «Sono una persona leale, perché non riesco a nascondere le mie emozioni. Se mento, divento subito rossa e mi viene da ridere».

Ha inoltre rivelato il suo punto debole: «Sono molto buona, ma di fronte a un'ingiustizia posso diventare una pazza».

Quando si tratta di mantenere segreti, è più cauta: «Se riguardano me, no. Ma per le mie amiche, sì. Non rilascio facilmente interviste perché tendo a raccontare tutto! Mi apro anche con il primo che incontro per strada».

