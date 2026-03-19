Alessio Boni

Tra tournée, film e nuovi spettacoli, il cavaliere di Cervantes domina la stagione dell'attore bergamasco.

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Alessio Boni torna con Don Chisciotte.

È il progetto che gli sta occupando davvero tutto. Non solo teatro: «Don Chisciotte» oggi è il filo che tiene insieme palco, cinema e nuovi impegni dell'interprete lombardo.

Lo spettacolo, adattato da Francesco Niccolini e diretto con Roberto Aldorasi e Marcello Prayer, gira dal 2019 e continua a funzionare perché ribalta il personaggio.

Niente macchietta: qui è un uomo fragile, ostinato, uno che cade ma non molla. Accanto a lui anche Serra Yilmaz, in un equilibrio tra ironia e malinconia che regge tutta la messinscena, come riportato dal sito di Nuovo Teatro.

La chiave è chiara e l'aveva spiegata lui stesso in un'intervista a La Nazione: «È un inno alla follia nobile. Essere fedele ai propri sogni». Una definizione che spiega perché questo Don Chisciotte oggi funzioni: non è lontano, è riconoscibile.

Un'agenda fitta

Intanto il progetto si allarga. Il 22 marzo «Don Chisciotte» sarà presentato al Bif&st e il 26 arriverà al cinema con il film diretto da Fabio Segatori, girato tra i paesaggi della Basilicata. Un passaggio che porta lo stesso personaggio dal palco allo schermo senza cambiare direzione.

Ma l'agenda non si ferma lì. L'attore è anche in scena con «Uomini si diventa» insieme a Omar Pedrini e continua a portare in tournée «Iliade. Il gioco degli dei», altri due titoli già programmati nei prossimi mesi tra teatri e appuntamenti dal vivo.

Nei prossimi mesi il calendario si divide tra tournée, nuove date e uscita in sala del film, con un progetto che si muove su più fronti ma resta centrato su un unico titolo, «Don Chisciotte», ormai diventato il perno della sua attività recente.