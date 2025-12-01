Alessio Vassallo covermedia

Una fiction per riflettere su sicurezza e lavoro attraverso un protagonista empatico.

Alessio Vassallo è al centro della nuova serie «L'altro ispettore», in onda su Rai 1 da martedì 2 dicembre in prima serata.

Nei panni dell'ispettore del lavoro Domenico Dodaro – per tutti Mimmo -, Vassallo torna nella sua Lucca dopo aver combattuto il caporalato al Sud e si imbatte in casi ispirati a fatti reali, in bilico tra indagine, responsabilità sociale e azione.

La fiction, prodotta da Rai Fiction – ANeLE – Rai Com, per la regia di Paola Randi e scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto, è liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò. Vassallo sottolinea l'unicità del progetto: «Il mio ispettore arriva in Toscana dalla Calabria dove ha combattuto il caporalato, ha perso la moglie, e ora che è tornato a Lucca ha con sé la figlia».

Ambientata tra i vicoli medievali e la campagna di Lucca, la serie dedica spazio alla cultura della sicurezza nei contesti lavorativi. Vassallo interpreta un personaggio «senza pistola», come lo definisce la regista – «un ispettore che per risolvere i suoi casi usa la gentilezza, la competenza, lo studio, l'intelligenza, l'empatia». Il messaggio è chiaro: la tutela della vita sul lavoro non è solo un dovere giuridico, ma un valore collettivo. La produzione vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INAIL.

Alessio Vassallo si impegna a portare sullo schermo storie che contano, mettendo al centro le vittime, i «supereroi» del quotidiano e la responsabilità civile: «Noi che facciamo questo mestiere abbiamo il dovere di raccontare le storie che affronta Mimmo, mettendoci la faccia».