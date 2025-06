Alex Britti è riconosciuto come un chitarrista eccezionale. Anni fa ha girato l'Europa condividendo il palco con alcuni dei più grandi artisti del Blues come Rosa King, Buddy Miles e Billy Preston. IMAGO/ABACAPRESS

Alex Britti esprime la sua opinione sul Festival di Sanremo e lancia una critica a Lucio Corsi, definendolo un «cantautore molto Instagram». Anche in merito ai talent show il romano ha qualcosa da dire.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Alex Britti parla di Sanremo e della sua mancata partecipazione: «Ho proposto diverse canzoni, ma niente. Forse perché sono un'etichetta indipendente e non ho merce di scambio».

Il chitarrista romano crede che i cantautori di oggi siano più portati all'immagine.

«Quando penso a un cantautore, penso a De Gregori, non a Lucio Corsi».

Secondo lui i talent show danno un successo effimero, «non c'è preparazione». Mostra di più

Alex Britti, in un'intervista riportata anche da «novella2000.it» in vista del suo concerto «Feat.Pop» alle Terme di Caracalla il 22 giugno, ha condiviso i suoi pensieri sul panorama musicale italiano.

Il chitarrista ha parlato delle sue collaborazioni, del Festival di Sanremo e dei talent show.

Il romano ha espresso senza mezzi termini il suo punto di vista sul Festival di Sanremo, un evento che conosce bene: «Tornare a Sanremo? Non credo, non mi vogliono. Ho proposto diverse canzoni, ma niente. Forse perché sono un'etichetta indipendente e non ho merce di scambio. È un circuito chiuso, ma non ne faccio un dramma.»

Festival di Sanremo 2003: la vincitrice Alexia, al centro, Alex Britti, secondo, a destra e Sergio Camarriere piazzatosi al terzo posto. KEYSTONE

Cantautori di oggi, arriva prima l'immagine

Parlando di Lucio Corsi, un artista emergente, lo ha definito «un cantautore di oggi, molto Instagram».

Ha spiegato che per lui «arriva prima il personaggio, l'immagine», sottolineando la differenza generazionale: «Quando penso a un cantautore, penso a De Gregori, non a Lucio Corsi.»

Lucio Corsi all'ultimo Festival di Sanremo KEYSTONE

Più positivo è stato il suo commento su Alfa, un artista apprezzato anche da suo figlio: «Scrive canzoni dirette e semplici, ma con una profondità sana.»

Talent show: «Successo effimero, manca la preparazione»

Britti ha anche criticato il sistema dei talent show, citando Sangiovanni e Angelina Mango: «I talent show creano un attaccamento temporaneo. Dopo sei mesi, molti partecipanti non sono più cercati.»

«La riconoscibilità svanisce e molti finiscono in analisi per il successo effimero. Manca preparazione.»

Per l'evento «Feat.Pop», Britti si prepara a esibirsi con Clementino, con cui ha rivisitato un suo brano storico. Potrebbe esserci anche un'apparizione di Marco Mengoni, sebbene impegnato con il suo tour.

Tra i sogni di Britti c'è un duetto con Renato Zero, il primo artista che ha visto dal vivo: «Lo stimo e ha una carriera incredibile.»

Sarebbe affascinante vedere i loro mondi musicali unirsi.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.