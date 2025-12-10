Alexandra Taetz muore a soli 38 anni: aveva partecipato a «Via per sempre» di SRF

Mona Vetsch ha visitato l'emigrata Alexandra Taetz e la sua famiglia in Germania per «Via per sempre» nel 2023. Qui ha coccolato un cucciolo di tigre di 13 settimane. SRF

Molti telespettatori riconosceranno Alexandra Taetz dalla popolare serie «Via per sempre» della SRF. Lei e suo marito sono emigrati in Germania nel 2016, dove hanno creato un parco avventura per animali. La donna è morta di cancro a soli 38 anni.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Il team SRF di «Via per sempre» ha accompagnato la svizzera Alexandra Taetz mentre emigrava in Germania.

Insieme a suo marito Remo Müller ha fondato nel 2016 il Tier-Erlebnispark Bell nella Renania-Palatinato.

I media tedeschi riportano la notizia che Alexandra è morta di cancro all'età di soli 38 anni. Mostra di più

Quasi dieci anni fa, gli svizzeri Alexandra Taetz e Remo Müller hanno realizzato un sogno e hanno osato ricominciare da capo in Germania con quattro tigri siberiane. Insieme hanno creato il Tier-Erlebnispark Bell.

La troupe della SRF di «Via per sempre» ha documentato l'avventura dei due emigranti, che hanno trasformato un rudere in una popolare meta escursionistica. La televisione svizzero tedesca ha raccontato per la prima volta il sogno dei due temerari nel 2016 e Mona Vetsch ha visitato nuovamente la coppia nel 2023.

Adesso il quotidiano «Rhein Zeitung» ha riportato che Alexandra è morta di cancro all'età di 38 anni.

«Il Tier-Erlebnispark Bell era il suo sogno di sempre»

Il marito le ha detto addio con un post profondamente triste sui social media.

«Sono le tracce nei nostri cuori che lasciamo dietro di noi quando ce ne andiamo... È con profonda tristezza che diciamo addio ad Alexandra. Il Tier-Erlebnispark Bell era il sogno della sua vita. La sua dedizione senza compromessi agli animali e alla natura era unica. Il benessere delle creature affidate alle sue cure senza voce era la sua priorità insieme alla sua famiglia», ha scritto su Facebook.

I funerali si terranno nella cerchia dei parenti più stretti. Alexandra aveva desiderato che il giorno del suo compleanno ci fosse una festa in suo onore nel parco con tutti i suoi amici e conoscenti.

Remo ha dichiarato al giornale tedesco che il suo dolore è profondo e che il parco avventura per animali continuerà a funzionare.