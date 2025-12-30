  1. Clienti privati
La bufera continua Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

SDA

30.12.2025 - 20:11

La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv italiano Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alle denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. 

Alfonso Signorini in un'immagine d'archivio.
Alfonso Signorini in un'immagine d'archivio.
IMAGO/ABACAPRESS/IPA/ABACA

Keystone-SDA

30.12.2025, 20:11

Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo del pubblico ministero (pm) Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli, Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo.

La pm Mannella coordina con il collega Alessandro Gobbis anche l'inchiesta nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per revenge porn sulla base della denuncia di Signorini.

Una querela presentata dopo che nelle scorse settimane il «re dei paparazzi» italiano, attraverso il suo format «Falsissimo», ha accusato, in sostanza, il giornalista e conduttore tv di aver portato avanti un «sistema» di favori sessuali richiesti – questa la versione dell'ex agente fotografico – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa «casa».

Potrebbe non essere l'unica querela

Proprio questo fascicolo ha consentito di sequestrare foto, video e chat e ha indotto Medugno a farsi avanti e a denunciare Signorini. Quella di Medugno potrebbe non essere l'unica querela nei confronti del giornalista.

In queste ore anche l'ex Grande Fratello Vip Gianluca Costantino, assistito dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, sta sciogliendo la riserva in merito a una azione giudiziaria analoga.

