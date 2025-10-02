Alfonso Signorini sposa il suo compagno dopo 25 anni insieme

Alfonso Signorini

Il conduttore annuncia il matrimonio: «È giusto festeggiare il nostro amore così».

Il 1 ottobre 2025, Alfonso Signorini ha celebrato il matrimonio con il compagno storico Paolo Galimberti, imprenditore ed ex senatore.

La notizia è stata confermata dallo stesso Signorini in un’intervista al Corriere della Sera: «Ho avuto sei anni matti e disperatissimi. Da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati. Durante uno di questi giri ci siamo detti: «Perché non ci sposiamo?»».

Un passo naturale, racconta, arrivato dopo un lungo percorso di vita insieme: «Credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così».

Galimberti, imprenditore attivo nel settore dell’energia e figura conosciuta anche in politica, ha condiviso con Signorini un rapporto solido e lontano dai riflettori, durato quasi tre decenni. Oggi la coppia ha scelto di suggellare questo legame con un sì davanti alla legge.

Il matrimonio arriva in un momento di svolta anche per la carriera televisiva di Signorini: ha infatti lasciato la conduzione del «Grande Fratello», affidata a Simona Ventura per l’edizione 2025.

Un nuovo capitolo, personale e professionale, che segna un passaggio importante nella vita del giornalista e volto storico della televisione italiana.