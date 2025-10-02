  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco chi è Alfonso Signorini sposa il suo compagno dopo 25 anni insieme

Covermedia

2.10.2025 - 11:00

Alfonso Signorini
Alfonso Signorini

Il conduttore annuncia il matrimonio: «È giusto festeggiare il nostro amore così».

Covermedia

02.10.2025, 11:00

02.10.2025, 11:13

Il 1 ottobre 2025, Alfonso Signorini ha celebrato il matrimonio con il compagno storico Paolo Galimberti, imprenditore ed ex senatore.

La notizia è stata confermata dallo stesso Signorini in un’intervista al Corriere della Sera: «Ho avuto sei anni matti e disperatissimi. Da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati. Durante uno di questi giri ci siamo detti: «Perché non ci sposiamo?»».

Un passo naturale, racconta, arrivato dopo un lungo percorso di vita insieme: «Credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così».

Galimberti, imprenditore attivo nel settore dell’energia e figura conosciuta anche in politica, ha condiviso con Signorini un rapporto solido e lontano dai riflettori, durato quasi tre decenni. Oggi la coppia ha scelto di suggellare questo legame con un sì davanti alla legge.

Il matrimonio arriva in un momento di svolta anche per la carriera televisiva di Signorini: ha infatti lasciato la conduzione del «Grande Fratello», affidata a Simona Ventura per l’edizione 2025.

Un nuovo capitolo, personale e professionale, che segna un passaggio importante nella vita del giornalista e volto storico della televisione italiana.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Alfonso Signorini sposa il suo compagno dopo 25 anni insieme
Ecco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp
Escavatore si rovescia nella Breggia, strada chiusa verso la dogana di Maslianico
Attacco alla sinagoga di Manchester: ci sono tre morti, compreso l'aggressore

Altre notizie

Con sequenza inedita. Quentin Tarantino riporta al cinema «Kill Bill» in un unico film

Con sequenza ineditaQuentin Tarantino riporta al cinema «Kill Bill» in un unico film

TV. Ecco chi è la prima ospite ufficiale di «Belve» 2025

TVEcco chi è la prima ospite ufficiale di «Belve» 2025

«Ha risvegliato generazioni intere». Leonardo DiCaprio rende omaggio a Jane Goodall, l'etologa che ha cambiato il mondo

«Ha risvegliato generazioni intere»Leonardo DiCaprio rende omaggio a Jane Goodall, l'etologa che ha cambiato il mondo