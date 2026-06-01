La coppia in un'immagine scattata nell'aprile del 2022. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Sembrava finita. Invece no. Dopo mesi complicati, Álvaro Morata e Alice Campello sarebbero tornati una coppia. E questa volta è arrivato anche il segnale pubblico di lei.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Álvaro Morata e Alice Campello sarebbero tornati insieme.

Le voci erano cresciute dopo alcuni indizi social e vari avvistamenti.

Javi Hoyos ha raccontato che i due erano insieme al concerto di Bad Bunny a Madrid.

Secondo il giornalista, la coppia sta provando a ricostruire il rapporto.

Alice ha poi ringraziato pubblicamente chi sostiene il loro ritorno di fiamma. Mostra di più

Colpo di scena: Álvaro Morata e Alice Campello avrebbero deciso di riprovarci. Dopo l’annuncio della separazione arrivato all’inizio dell’anno, tra il calciatore e l’influencer qualcosa si sarebbe riacceso.

Da settimane, in realtà, i fan avevano iniziato a sospettarlo. Qualche indizio sui social, alcune apparizioni nello stesso posto, dettagli notati e rilanciati online.

Piccoli segnali, sufficienti però a far ripartire le voci su un possibile riavvicinamento.

Insieme da Bad Bunny

A mettere ordine nel caso è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, come riportato dal portale «Chi».

Sui suoi canali social ha raccontato di aver ricevuto diverse segnalazioni da persone presenti al concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Secondo queste testimonianze, Morata e Campello sarebbero arrivati insieme per assistere allo show della star portoricana. Non un’uscita ufficiale sotto i riflettori, ma una serata vissuta fianco a fianco.

Un dettaglio importante è arrivato poi dalla stessa Alice, che in mattinata ha confermato la sua presenza al concerto.

Morata ammette

Secondo Hoyos, però, il riavvicinamento non sarebbe nato all’improvviso. La coppia starebbe provando da tempo a ricucire il rapporto.

Il giornalista ha ricordato che, al momento della separazione, non erano emersi tradimenti né motivi particolarmente pesanti dietro la rottura. Una frattura dolorosa, sì, ma non definitiva.

Hoyos ha anche raccontato di aver contattato direttamente Morata per capire se le voci fossero fondate. E, stando alla sua versione, il calciatore avrebbe confermato il momento positivo. I due, ha spiegato il giornalista, «si stanno dando una nuova possibilità».

Poi la frase che ha acceso ancora di più il gossip: Morata non riuscirebbe a vivere senza Alice, la donna della sua vita e la madre dei suoi figli.

La conferma di Alice

Poco dopo è arrivato anche il messaggio di Alice Campello. L’influencer ha scritto direttamente al giornalista spagnolo, lodandone il modo rispettoso con cui ha trattato la vicenda.

«Mi piace molto vedere la tua gentilezza, la tua delicatezza e la tua capacità di comprendere gli altri. Sono sicura che arriverai ancora più lontano, perché quando le cose si fanno con rispetto, affetto ed educazione, si vince sempre».

Poi un cuore rosso. E un ringraziamento a chi, in queste ore, sta sostenendo la coppia: «E grazie anche per tutti i messaggi di supporto e affetto delle persone che sono felici per noi».

Insomma, dopo mesi di distanza, la storia tra Alice Campello e Álvaro Morata sembra essere ripartita.