Alice Campello

Il calciatore e l'influencer restano legalmente marito e moglie.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Nessun divorzio tra Alice Campello e Alvaro Morata, almeno per il momento. «Non abbiamo ancora concordato nulla, ho altre priorità in questo momento», ha dichiarato l'influencer.

Non sarà comunque un divorzio conflittuale dato che, come puntualizzato dalla stessa Alice: «Abbiamo gli stessi avvocati e un ottimo rapporto».

Alice Campello è pronta a rientrare in Italia, dove l'ex marito si è già trasferito per giocare nel Milan.

Le cause della rottura? «Ci siamo sposati molto presto, ero una ragazza di 21 anni, immatura». Mostra di più

Nessun divorzio tra Alice Campello e Alvaro Morata, almeno per il momento. «Non c'è nulla sul tavolo, non abbiamo ancora concordato nulla, non abbiamo fretta e ho altre priorità in questo momento, come dove vivrò con i miei figli», ha dichiarato Alice Campello al magazine spagnolo Vanitatis.

Non sarà un divorzio conflittuale dato che, come puntualizzato dalla stessa Alice: «Abbiamo gli stessi avvocati e un ottimo rapporto. Io, per Alvaro Morata, ucciderei ancora oggi».

Alice Campello è pronta a rientrare in Italia, dove l'ex marito si è già trasferito per giocare nel Milan. «Al momento io e i miei figli viviamo a Madrid, non è vero che ci siamo trasferiti nel mio Paese, anche se probabilmente lo farò presto, a Milano, vicino ad Alvaro».

Ma, ha puntualizzato, «il mio trasloco non sarà imminente, non ho nemmeno cercato un appartamento a Milano. Ma voglio che i miei figli vedano il loro padre».

Sulle cause della rottura con Morata, Alice Campello è tornata a ribadire che non c'è stata alcuna infedeltà: «Ci siamo sposati molto presto, ero una ragazza di 21 anni, immatura. Ho avuto una depressione post partum dopo la nascita di mia figlia e anche lui ha attraversato momenti brutti a causa della pressione del mondo del calcio, e non siamo stati buoni l'uno con l'altro».

Covermedia