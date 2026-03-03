  1. Clienti privati
Film Alice Lupparelli è la nuova Allegra in «Notte prima degli esami 3.0»

Covermedia

3.3.2026 - 16:30

Alice Lupparelli
Alice Lupparelli

La giovane attrice Alice Lupparelli guida il cast rinnovato del sequel che riporta al cinema il rito della maturità, questa volta raccontato dal punto di vista della Generazione Z.

Covermedia

03.03.2026, 16:30

03.03.2026, 16:32

Alice Lupparelli è tra i volti di «Notte prima degli esami 3.0», il nuovo capitolo del film cult del 2006 diretto da Fausto Brizzi. La storia torna tra i banchi dell’ultimo anno di liceo, ma cambia prospettiva: niente nostalgia anni Ottanta, niente personaggi storici.

Il cast è completamente nuovo e parla a una generazione cresciuta tra social, esposizione continua e didattica a distanza.

Nel film Lupparelli interpreta Allegra, una ragazza che affronta l’esame di Stato con una consapevolezza diversa rispetto ai protagonisti del passato. A iO Donna riflette sul peso delle definizioni e delle aspettative: «Le etichette pesano. Sicuramente ti danno un grande senso di appartenenza, soprattutto nell’età adolescenziale. Spesso tendiamo a definirci in un certo modo, ma è presto per essere sicuri di cosa si vuole».

È qui che si misura la distanza dal primo film. Se allora la maturità rappresentava il passaggio all’età adulta, oggi il nodo è l’identità. «Non mi etichetto quasi mai. Non si smette mai di imparare su di sé», aggiunge l’attrice.

L’uscita in sala è fissata per il 19 marzo. Un calendario di presentazioni nelle principali città italiane accompagnerà il debutto, segnando l’inizio di una nuova stagione per un titolo che prova a parlare a un pubblico diverso.

