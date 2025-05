Crisi di Alice Sabatini dopo la vittoria a Miss Italia: «Non mi riconoscevo più»

Alice Sabatini

La ex reginetta racconta il crollo dopo la vittoria: +15 chili in tre mesi, ospedale, insulti per strada. «Stavo male di testa».

Covermedia Covermedia

Alice Sabatini aveva appena indossato la corona più ambita, ma dietro le luci di Miss Italia il buio era già iniziato.

Ospite a «La volta buona», la trasmissione di Caterina Balivo, la ex Miss Italia 2015 ha raccontato senza filtri il lato nascosto del successo: «Non mi sono mai rivista. Rifiutavo la mia immagine. E non era solo una questione estetica: stavo male soprattutto di testa».

Dopo l'addio agli allenamenti agonistici di basket, la Sabatini ha preso 15 chili in tre mesi. I commenti del pubblico, però, non le hanno dato tregua: «Dicevano che ero ingrassata, che ero cambiata. Io mi chiudevo in casa».

A peggiorare la situazione, una dieta sbagliata prescritta da una nutrizionista: «Mi diceva di non bere troppa acqua. Ho finito in ospedale con un blocco intestinale». Da lì, una diagnosi dietro l'altra: insulino resistenza, cortisolo alle stelle, celiachia. Il corpo non reagiva più.

E mentre le critiche aumentavano, lei trovava rifugio in chi le stava accanto davvero. «Un giorno eravamo in gelateria, alcune ragazze mi hanno insultata. Mio marito mi ha coperto le orecchie e mi ha detto: «Andiamo via». Mi ha protetta».

Oggi, la Sabatini è diversa. Non nei numeri o nelle taglie, ma nello sguardo. E nel modo in cui ha scelto di raccontarsi: senza paura, e senza più nascondersi.