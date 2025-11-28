Alicia Silverstone

L'attrice sostiene la ricerca di due cuccioli scomparsi da uno zoo della Virginia, al centro di un'inchiesta per maltrattamento animale.

Alicia Silverstone si unisce alla ricerca di due giraffine scomparse dal Natural Bridge Zoo, in Virginia.

I cuccioli mancano all'appello da aprile, in un contesto già segnato da accuse di crudeltà sugli animali e da un lungo procedimento legale.

Secondo un comunicato diffuso dalla PETA, riportato da People, la star di «Clueless» offre fino a 50.000 euro per informazioni utili a ritrovare i piccoli. Le due giraffe, che sarebbero state separate dalle madri poco dopo la nascita, sono svanite mentre proseguiva la disputa legale sulla gestione degli animali nella struttura.

Nel comunicato, l'attrice denuncia la sottrazione dei cuccioli: «Strappare i piccoli alle loro madri disperate è devastante per entrambi, qualunque sia la specie». E aggiunge: «Questi piccoli hanno bisogno di cure specializzate, e ogni giorno è fondamentale per ritrovarli. Spero che chiunque sappia dove siano si faccia avanti ora».

Nel dicembre 2023, l'Animal Law Unit dell'Attorney General ha sequestrato circa 100 animali dello zoo, dopo segnalazioni diffuse sulle condizioni della struttura.

Nel marzo 2024 un giudice della Virginia ha stabilito che 71 di essi dovessero essere trasferiti sotto custodia statale.

Tra gli animali rimasti in loco, due delle quattro giraffe adulte erano gravide. L'ufficio del procuratore generale aveva imposto allo Stato di notificare la nascita dei cuccioli, ma secondo le autorità ciò non è mai avvenuto.

I documenti pubblici mostrano inoltre che la struttura aveva già una storia di separazioni precoci: almeno 14 giraffine erano state spedite altrove nel decennio precedente all’intervento statale.

La co-proprietaria dello zoo, Gretchen Mogensen, ha scelto di scontare 100 giorni di carcere anziché rispettare un ordine del tribunale che le imponeva di rivelare dove si trovassero i due cuccioli. La sua scarcerazione è prevista per febbraio 2026.