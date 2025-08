Alison Brie

L'attrice di «GLOW» si prepara al suo primo lungometraggio da regista: una commedia horror vivace e femminile scritta insieme ad Alice Stanley Jr.

Covermedia Covermedia

Alison Brie è pronta a debuttare alla regia con un film «female-forward» pieno di energia e ironia.

L'attrice, nota per la serie «GLOW» e per il ruolo in «Una donna promettente», ha raccontato a Marie Claire di aver scritto la sceneggiatura insieme ad Alice Stanley Jr., già autrice di «Wine Country», pensando sin dall'inizio di dirigerla lei stessa.

«Mentre lo scrivevamo», ha spiegato, «sentivo che lo avrei diretto. Vedevo già ogni inquadratura nella mia testa». I dettagli sulla trama restano riservati, ma Brie assicura che il film sarà vivace e tutto al femminile.

Non è la sua prima esperienza dietro la macchina da presa

Non è la sua prima esperienza dietro la macchina da presa: in passato ha diretto un episodio di «GLOW» e il documentario «Marvel 616», oltre ad aver co-sceneggiato e prodotto film indipendenti come «Horse Girl», «Spin Me Round» e «Somebody I Used to Know».

Per prepararsi al grande salto, ha seguito seminari, letto manuali e affiancato registi esperti sul set: «Credo che le donne portino con sé molti dubbi», ha confidato, «e sentano il bisogno di prepararsi in modo perfetto prima di tentare qualcosa. Ma a un certo punto devi fare il salto e credere in te stessa».

Il progetto era pronto già cinque anni fa, ma la pandemia e gli scioperi di Hollywood ne hanno rimandato la realizzazione. «Ci sono voluti cinque anni per recuperare fiducia, motivazione e per individuare il progetto giusto», ha aggiunto.

Nel frattempo, Alison Brie è al cinema insieme al marito Dave Franco con il body horror «Together», in uscita nel Regno Unito il 15 agosto.