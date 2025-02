Stephanie Eymann, responsabile del Dipartimento della sicurezza di Basliea Città. (foto d'archivio) Keystone

Le misure di sicurezza dell'Eurovision Song Contest (ESC) di quest'anno a Basilea prevedono la presenza di personale da contattare nelle strade in caso di necessità e una hotline telefonica attiva 24 ore su 24. Ancora in forse la partecipazione di Israele.

Keystone-SDA, ats SDA

«L'odio verso le minoranze, la transfobia, le molestie sessuali e altre forme di violenza non devono trovare spazio all'Eurovision di Basilea», ha dichiarato la consigliera di Stato Stephanie Eymann, responsabile dei Dipartimento della sicurezza di Basilea Città, in un'intervista al SonntagsBlick.

Per questo motivo, durante l'ESC sarà attiva una linea telefonica diretta a cui ci si potrà rivolgere 24 ore su 24. Si tratta di un nuovo progetto a cui partecipa l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

Per aumentare la sensazione di sicurezza, saranno inoltre presenti sulle strade persone a cui rivolgersi in caso di necessità. Sarà testata anche un nuovo tipo di cartina che servirà a verificare l'eventuale presenza di «gocce dello stupro» mischiate alle bevande.

In forse la partecipazione di Israele

La situazione geopolitica viene costantemente presa in considerazione nella valutazioni relative alle misure di sicurezza del grande evento, ha precisato la consigliera di Stato dell'LPD (il Partito liberale democratico che a Basilea non si è unito al PLR).

La settimana scorsa, i colleghi della polizia di Malmö sono venuti a Basilea e hanno raccontato le loro esperienze all'ESC dello scorso anno. «Siamo in contatto con il Servizio delle attività informative della Confederazione», ha inoltre dichiarato Eymann. Al momento non ci sono indicazioni concrete di una minaccia terroristica al CES.

La partecipazione di Israele a questa edizione dell'Eurovision Song Contest è al momento ancora incerta, dopo che la Slovenia ha avviato una procedura per escludere lo Stato ebraico dal concorso. L'Unione europea di radiodiffusione (UBU) non ha ancora preso una decisione. E la data di tale decisione non è nota.