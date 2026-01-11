Andrea, duca di York EPA

Un'inchiesta della «BBC» ha rivelato nuovi dettagli sulla controversa vendita della villa di Sunninghill Park da parte dell'ex principe Andrea, coinvolgendo un oligarca kazako e sollevando interrogativi in Italia.

Hai fretta? blue News riassume per te Altri problemi per il duca di York, Andrea, dopo che un'inchiesta che riguarda l'acquisto della villa che il fratello di re Carlo vendette nel 2007.

La residenza, dono di sua madre regina Elisabetta II, fu venduta per 15 milioni di sterline, molto al di sopra del suo valore di mercato.

Il denaro pagato da Timur Kulibayev potrebbero provenire da una società implicata in gravi casi di corruzione. Mostra di più

Recenti rivelazioni della «BBC» hanno ulteriormente complicato la già difficile situazione dell'ex principe Andrea.

Un'inchiesta ha portato alla luce che i 15 milioni di sterline pagati nel 2007 dall'oligarca kazako Timur Kulibayev per l'acquisto della villa di Sunninghill Park potrebbero provenire da una società implicata in gravi casi di corruzione.

Timur Kulibayev, in compagnia della moglie Dinara - figlia dell'allora presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev (2011). KEYSTONE

Il kazako, all'epoca, aveva una fortuna stimata in oltre 1,5 miliardi di franchi e un ruolo chiave nella gestione del fondo sovrano del paese, Samruk-Kaznya, che detiene gran parte dell'industria petrolifera e del gas dello Stato.

Secondo quanto riferito, Andrea era stato presentato a Kulibayev dall'imprenditrice e socialite kazaka Goga Ashkenazi, che ha due figli da una relazione con l'oligarca. In seguito, la donna ha descritto il principe come un caro amico, ma ha precisato di non avere più rapporti con lui da circa 15 anni.

Questa scoperta getta un'altra ombra sul duca di York, già escluso dalla vita pubblica a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein, e mette in evidenza la natura poco chiara delle sue transazioni immobiliari passate.

Il principe Andrea nel 2011 KEYSTONE

La vendita della villa, che fu il primo dono di nozze ad Andrea da parte della regina Elisabetta nel 1986, è al centro della questione.

La sontuosa residenza in mattoni rossi, con 12 camere da letto e situata nei pressi di Windsor, aveva già suscitato sospetti in passato, poiché il prezzo di vendita superava di 3 milioni di sterline la valutazione di mercato dell'epoca.

Sunninghill House (immagine del 2010) imago/ZUMA Press

Questa nuova ombra finanziaria si aggiunge alle tensioni all'interno della famiglia reale: re Carlo ha recentemente intensificato le misure contro il fratello, sfrattandolo dalla Royal Lodge dopo che è emerso il mancato pagamento dell'affitto per oltre vent'anni.