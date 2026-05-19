Elodie in un concerto. IMAGO/Gruppo LiveMedia

Un bacio sotto le luci del Giappone e i dubbi spariscono: Elodie e Franceska escono allo scoperto sui social con immagini romantiche che fanno impazzire i fan.

Hai fretta? blue News riassume per te Elodie e Franceska ufficializzano la loro relazione con una foto di un bacio pubblicata durante il loro viaggio in Giappone.

Le due hanno condiviso sui social momenti di vacanza tra templi, cucina tradizionale e look ispirati al mondo anime.

I fan celebrano gli scatti romantici che confermano definitivamente la loro storia d’amore. Mostra di più

Elodie e Franceska hanno scelto il Giappone per uscire allo scoperto. La cantante ha infatti condiviso sui social una foto in cui le due si baciano di notte, strette in un abbraccio romantico.

Uno scatto che conferma ufficialmente la loro relazione e che ha subito fatto impazzire i fan, che da tempo sospettavano un legame speciale tra loro.

Come mostrano i caroselli pubblicati da Elodie e Franceska su Instagram, la coppia si sta concedendo alcuni giorni di vacanza lontano dai riflettori. Tra templi, ristoranti tipici e strade illuminate del Giappone, le due hanno documentato momenti di viaggio all’insegna della complicità e del relax.

Per mano mentre percorrono una scalinata

Nelle immagini condivise da Elodie, e rilanciate da «Oggi», si vedono outfit streetwear, esperienze gastronomiche e anche qualche look ispirato al mondo cosplay e anime.

Ma è soprattutto la foto del bacio ad aver attirato l’attenzione: un momento spontaneo e intimo che racconta la solidità del loro rapporto.

Anche Franceska ha pubblicato alcuni frammenti della vacanza. In uno scatto le due si tengono per mano mentre percorrono una scalinata immersa nel verde, in un altro la ballerina prende in braccio Elodie in mezzo a una foresta di bambù, in un’atmosfera che ricorda una scena da commedia romantica.

Le immagini condivise sui rispettivi profili Instagram sembrano quindi mettere definitivamente fine ai dubbi sulla loro storia d’amore.