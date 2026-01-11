La principessa ereditaria dei Paesi Bassi Catharina-Amalia (a sinistra) e la principessa ereditaria del Belgio Elisabeth. Keystone

Nel 2025 Felipe e Letizia di Spagna sono stati i royals più attivi d'Europa, dominando le agende ufficiali.

Hai fretta? blue News riassume per te Felipe VI guida la classifica dei sovrani più impegnati con 192 giorni di attività.

Letizia è la regina più presente, mentre Kate resta in fondo dopo l’anno della malattia.

Tra le giovani eredi spicca Amalia, mentre Leonor rallenta per l’addestramento militare. Mostra di più

Nel 2025 Felipe e Letizia di Spagna si sono confermati una vera e propria coppia di riferimento anche sul piano istituzionale. Re e regina sono infatti i membri delle famiglie reali europee che hanno dedicato più giorni all’attività pubblica nel corso dell'anno.

A rivelarlo è il sito specializzato «Ufo No More», che come da tradizione analizza l'impegno lavorativo dei royal all’inizio di ogni nuovo anno. Stando ai criteri utilizzati dal portale, non vengono conteggiati i singoli eventi, bensì il numero di giornate effettivamente dedicate all'agenda ufficiale.

Secondo questi dati, il sovrano più attivo del 2025 è stato Felipe VI, con 192 giorni di impegni pubblici. Alle sue spalle figura il principe Alberto di Monaco con 165 giornate, in netto calo rispetto alle 208 del 2024, seguito dal principe ereditario Haakon di Norvegia, che ha totalizzato 156 giorni.

Sul fronte femminile, la regina più presente è risultata Letizia di Spagna, con 121 giornate di attività ufficiale. Seguono le regine consorti Máxima dei Paesi Bassi con 116 giorni e Mathilde del Belgio con 108.

Più in basso in classifica la principessa Charlene di Monaco, ferma a 72 giornate. In fondo si collocano invece le granduchesse del Lussemburgo: Stéphanie, salita al trono il 3 ottobre, ha raggiunto quota 50, mentre Maria Teresa è scesa a 42 giorni, contro gli 85 del 2024.

Edoardo al top del Regno Unito

Per quanto riguarda il Regno Unito, Ufo No More prende in considerazione i principi del Galles e i duchi di Edimburgo.

Edoardo si conferma tra i reali più impegnati con 131 giorni di lavoro pubblico, mentre il principe William si colloca a metà classifica con 109 giornate, in crescita rispetto alle 82 dell’anno precedente.

Sophie di Edimburgo, con 113 giorni, si posiziona appena sotto Máxima ed è tra le consorti più attive. Più indietro Kate: con 52 giorni è nelle ultime posizioni, davanti solo alle granduchesse lussemburghesi. Un dato che va però letto alla luce del suo percorso di salute, considerando che nel 2024 aveva potuto dedicare all’agenda pubblica appena 12 giornate.

Le giovani principesse ereditarie

Emergono infine anche i primi numeri relativi alle giovani principesse ereditarie, ancora impegnate nella loro formazione. Secondo un recente sondaggio di «Le Soir Mag», Elisabeth del Belgio è la donna più popolare del Paese, ma la sua presenza istituzionale resta limitata a causa degli studi a Harvard: per lei solo 5 giorni di lavoro, due in meno rispetto al 2024.

Meglio Amalia dei Paesi Bassi, che ha raggiunto quota 18 ed è la più attiva tra le giovani eredi, nonostante le critiche.

Bene anche Ingrid Alexandra di Norvegia con 16 giornate. Più indietro Leonor di Spagna, la più mediatica, ferma a 13 giorni, in calo rispetto ai 19 del 2024, un anno in cui però non aveva trascorso sei mesi lontano dalla Spagna per l'addestramento militare.