Alvaro Soler.

La pop star Alvaro Soler, che domenica sera si è esibita in Piazza Grande a Locarno, si è raccontata in un'intervista con blue News.

Hai fretta? blue News riassume per te Domenica sera Alvaro Soler si è esibito al Moon&Stars di Locarno.

In un'intervista rilasciata a blue News, l'artista racconta la sua vita familiare in tournée. Mostra di più

Con il suo mix di ritmi latinoamericani, melodie orecchiabili ed energia positiva, Alvaro Soler è uno degli artisti di maggior successo, soprattutto in estate. E ne ha dato prova anche domenica sera in Piazza Grande a Locarno, in occasione della sua esibizione al Moon&Stars Festival.

Con successi estivi come «El mismo sol», «Sofia» e «La Cintura», il cantante ispano-tedesco è riuscito a far ballare anche i visitatori più restii al movimento.

Prima della sua esibizione, la conduttrice di blue News Bettina Bestgen ha incontrato la popstar per una chiacchierata.

«Restare separato da mia figlia è molto difficile»

Tuttavia, la vita in tour ha anche i suoi lati negativi. Il cantante e sua moglie sono diventati genitori un anno fa. E da allora, quando si reca ai concerti, significa sempre lasciarsi per diversi giorni la famiglia.

«Stare lontano da mia figlia è molto difficile», dice il 34enne. «Svegliarsi la mattina, andare nella sua cameretta e vedere che ti sorride è semplicemente bellissimo. Ma quando sono in tour è diverso».

«Prima ero sempre io il responsabile della mia energia. Quando mi svegliavo, anche con mia moglie, eravamo noi a doverci dire: "Ok, oggi sarà una bella giornata, partiamo con il piede giusto". Oggi invece grazie a nostra figlia ogni giornata è speciale».

«È davvero durissimo rimanere lontano da loro - spiega l'artista - per fortuna però non è un tour lungo, in cui siamo via per molto tempo, ma è più concentrato nei week end. Tipo uno a Barcellona… poi andrò ancora in Portogallo, ecc. Dunque in settimana spesso ho tempo da passare con la famiglia».

Ecco l'intervista integrale (in lingua tedesca)