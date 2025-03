Alvaro Vitali Foto Facebook

L'attore romano, noto in particolare per il personaggio di Pierino nato all'inizio degli anni '80, riflette sulla sua carriera e le scelte finanziarie, mentre appare nella nuova stagione di «Vita da Carlo» (di Carlo Verdone su Paramount+).

Hai fretta? blue News riassume per te Alvaro Vitali, classe 1950 e celebre soprattutto per il personaggio di Pierino, ha recentemente condiviso riflessioni sulla sua carriera e vita personale in un'intervista al «Corriere della Sera».

L'attore romano è tornato sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione alla quarta stagione di «Vita da Carlo», la serie di Carlo Verdone su Paramount+.

Sebbene il ruolo di Pierino gli abbia portato la fama, il comico ha ammesso che è stato anche una sorta di condanna, poiché in Italia è difficile scrollarsi di dosso un'etichetta.

Prima di diventare Pierino, Vitali ha lavorato con il leggendario regista Federico Fellini in quattro film.

Durante il picco della sua carriera, Vitali guadagnava cifre considerevoli, arrivando addirittura a 90 milioni per un film nel 1983.

Ma ha sperperato gran parte di quei guadagni e oggi vive con la pensione. Mostra di più

Alvaro Vitali, classe 1950 e celebre soprattutto per il personaggio di Pierino, messo in scena per la prima volta all'inizio degli anni '80, ha recentemente condiviso riflessioni sulla sua carriera e vita personale in un'intervista al «Corriere della Sera».

L'attore romano, tornato sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione alla quarta stagione di «Vita da Carlo», la serie di Carlo Verdone su Paramount+, ha descritto questa esperienza come una «boccata d'aria fresca», esprimendo gratitudine verso Verdone per avergli offerto questa opportunità.

«È una persona meravigliosa, la sua telefonata è stata una sorpresa, lo ringrazio tantissimo, ci voleva un’aria nuova per me, lui mi ha ridato l’ossigeno», ha commentato Vitali in merito al suo coetaneo.

Pierino «una condanna», prima 4 film con Fellini

Sebbene il ruolo di Pierino gli abbia portato la fama, il comico ha ammesso che è stato anche una sorta di condanna, poiché in Italia è difficile scrollarsi di dosso un'etichetta. Avrebbe voluto interpretare ruoli diversi, ma le offerte non arrivavano: «Dicevano che erano film spazzatura, ora sono dei cult».

Prima di diventare Pierino, Vitali ha lavorato con il leggendario regista Federico Fellini in quattro film.

Ricorda con affetto il loro primo incontro durante un provino, dove Fellini si divertì molto: «Si ammazzava dalle risate con me. Lo chiamavo dottore o faro, perché ci illuminava. Era una persona speciale, straordinaria, con una capoccia che c’aveva quattro cervelli là dentro».

Ha guadagnano un sacco, ma sperperato quasi tutto

Dopo l'era di Fellini e di Pierino, l'oggi 75enne si è dedicato alle commedie sexy, collaborando anche con Lino Banfi.

Sebbene abbiano avuto un rapporto meraviglioso, col tempo si sono allontanati: «Capita di vedersi a qualche festa, ma finisce con un "ciao ciao" e basta, lo vedo un po’ distaccato, ma non so per quale motivo».

Durante il picco della sua carriera, Vitali guadagnava cifre considerevoli, arrivando addirittura a 90 milioni per un film nel 1983. Ma nell'intervista al quotidiano italiano ha ammesso di aver sperperato gran parte di quei guadagni. Solo in seguito ha iniziato a investire in beni durevoli, come le case.

Nel 2006 ha sposato Stefania Corona, che lo ha sostenuto in momenti difficili, quando il lavoro scarseggiava e il telefono non squillava più.

Oggi Vitali vive con una pensione di circa 1.300-1.400 euro al mese e, nonostante le difficoltà economiche, ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello, affermando: «Lì vanno quelli che si vogliono far conoscere. Oppure lo fai per i soldi, ma per ora nun me serve».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.