Alvin

Il conduttore sarebbe destinato all'«Isola dei Famosi»: al suo posto prende quota Fabio Rovazzi per la nuova edizione dello show musicale.

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Alvin prepara un cambio di ruolo che potrebbe ridisegnare anche gli equilibri di «Battiti Live».

Secondo quanto riportato dal settimanale «Chi», Alvin non affiancherà più Ilary Blasi nello show musicale di Canale 5. Al suo posto è pronto Fabio Rovazzi.

L'ipotesi nasce dall'«Isola dei Famosi». Il volto storico di «Battiti Live» sarebbe infatti destinato al reality come inviato, una scelta che spingerebbe Mediaset a rivedere la squadra dello show proprio alla vigilia della stagione estiva.

Per Rovazzi si tratterebbe di un ritorno in un contesto che conosce già bene. Negli ultimi anni il cantante e presentatore ha collaborato più volte con gli eventi musicali del gruppo e, durante «TIM Battiti Live Spring», aveva sottolineato l'evoluzione del format: «La storia di Battiti la conosco bene e si sta evolvendo».

L'eventuale ingresso dell'artista milanese segnerebbe però un cambio di dinamica anche sul palco. Il rapporto costruito negli anni tra Alvin e Ilary Blasi, fatto di battute e complicità, è diventato uno degli elementi più riconoscibili dello show. L'arrivo di un nuovo partner potrebbe quindi portare un ritmo diverso alla conduzione.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da Mediaset. L'indiscrezione resta quindi tale, anche se il quadro delineato da «Chi» suggerisce una strategia precisa: spostare Alvin sull'«Isola dei Famosi» e affidare a Rovazzi il compito di accompagnare Ilary Blasi nella nuova edizione di «Battiti Live», attesa nei palinsesti estivi delle prossime settimane.