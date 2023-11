Sanremo

Nuove sorprese e ospiti nel 74° Festival della Canzone Italiana.

Nonostante il periodo festivo si avvicini, la febbre Sanremo è già alle stelle.

Amadeus ha annunciato che domenica 3 dicembre, durante il tg delle 13:30, saranno svelati i nomi dei cantanti protagonisti della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. In un festival che si preannuncia ricco di sorprese, Amadeus si appresta a condurlo per l'ultima volta, dopo cinque edizioni da protagonista.

Paola e Chiara presentatrici del Primafestival

Amadeus, che ha recentemente spento ogni speranza di rivederlo a Sanremo come conduttore dopo questa edizione, ha svelato alcuni dettagli sul suo ruolo decisionale nel festival. «Dopo il terzo anno volevo lasciare, ma l'Ad Fuortes mi ha chiesto altri due anni. Ho chiesto alla Rai di fidarsi di me e avere completa autonomia», ha dichiarato. Il conduttore ha anche svelato i nomi delle presentatrici per il Primafestival, sorprendendo tutti con l'annuncio delle sorelle Paola e Chiara.

Il conduttore è riuscito a unire il pubblico giovane con quello tradizionale del festival, come affermato da Chiara: «Amadeus è riuscito a portare il pubblico giovane a fondersi con quello tradizionale del festival.» Le sorelle Iezzi, emozionate, hanno aggiunto: «Siamo felici di vivere questa esperienza in una versione diversa».

Confermata la presenza di Mengoni

Il 74° Festival della Canzone Italiana si annuncia come un evento festoso grazie alla presenza di artisti del calibro di Marco Mengoni e Fiorello. Amadeus ha confermato la presenza di Marco Mengoni e ha dichiarato che Fiorello sarà il suo compagno di viaggio per la prima puntata, con una performance di «Due vite» e un medley emozionante.

Il conduttore ha anche sottolineato l'attenzione alle parole durante il festival, lanciando un chiaro messaggio a rapper e trapper con testi misogini in vista della giornata contro la violenza sulle donne. «La protesta va bene, ma la violenza no», ha dichiarato Amadeus, evidenziando la necessità di responsabilità ed educazione generale.

Il 3 dicembre, durante il tg delle 13:30, verranno finalmente svelati i nomi dei cantanti in gara, alimentando ulteriormente l'attesa e l'entusiasmo dei fan del Festival della Canzone Italiana.

Covermedia