Amadeus

L'incognita del successore e il destino del Festival.

Nel 2024, Amadeus affronterà il suo quinto anno consecutivo come conduttore del Festival di Sanremo.

Posizione che lo equipara a leggende televisive come Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Tuttavia, questo potrebbe anche segnare la sua uscita dallo spettacolo, aprendo la strada a un possibile successore della Rai che potrebbe ereditare il timone del Festival.

La kermesse si avvicina, ma i nomi dei futuri conduttori rimangono avvolti nel mistero. Tra le voci che circolano, il nome di Carlo Conti spicca come possibile successore di Amadeus. Mentre Conti è attualmente impegnato in «Tale e Quale Show», ha rivelato che il suo contratto con la Rai è stato rinnovato per altri tre anni e ha aperto la porta a un suo ritorno a Sanremo nel 2025.

Le parole di Conti suggeriscono un possibile ritorno nel 2025, portando con sé la sua esperienza e il suo carisma. Ha anche elogiato la decisione di Amadeus di eliminare le eliminatorie durante il concorso canoro, rendendo il Festival di Sanremo più inclusivo.

Carlo Conti ha condiviso ottimismo riguardo al futuro dei giovani conduttori in Rai, menzionando nomi come Andrea Dianetti, Alessandro Cattelan, Nicola Savino, Massimiliano Ossini e Marco Liorni come potenziali stelle nascenti della televisione italiana.

Covermedia