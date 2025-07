Amadeus lascia il Nove: i retroscena dietro l'addio a Warner Bros. Discovery

Amadeus

Tra ascolti deludenti e l'ipotesi di una pausa, il conduttore riflette sul ritorno in Rai o su nuove strade.

Covermedia Covermedia

Amadeus ha ormai archiviato l'esperienza al Nove. Dopo una stagione dai numeri più bassi delle attese, il conduttore sarebbe pronto a chiudere il capitolo Warner Bros. Discovery.

Secondo «Affari Italiani», resterà sulla rete fino all'autunno con «The Cage – Prendi e scappa» e «La Corrida», ma il contratto in scadenza a dicembre 2025 non verrà rinnovato.

In parallelo, «L'Espresso» riferisce che «la prima stagione televisiva al Nove non avrebbe entusiasmato né il conduttore né i vertici di Discovery», tanto da spingerlo a valutare un anno sabbatico per riflettere e ricaricarsi.

L'addio ufficiale alla Rai risale all'agosto 2024, quando Amadeus firmò un accordo con Warner, accettando la sfida di portare nuovi format su Nove. Una scommessa rischiosa, che non ha però generato l'effetto sperato sul pubblico.

Ora il conduttore più amato degli ultimi Sanremo si ritrova a un bivio: rientrare in Rai, guardare a Mediaset oppure fermarsi per un po'. Nel frattempo continua a lavorare ai programmi previsti per l'autunno, ma la sensazione è che una pausa – almeno temporanea – sia già scritta.