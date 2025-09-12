  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco quale Amadeus non esclude un ritorno in futuro a Sanremo: «Ma a una sola condizione»

Covermedia

12.9.2025 - 11:00

Amadeus
Amadeus

Dopo cinque edizioni e il passaggio a Nove, il conduttore non esclude il ritorno: «Se dicessi di no, sarebbe una grossa bugia. Con le giuste condizioni e con Fiorello».

Covermedia

12.09.2025, 11:00

12.09.2025, 11:11

Amadeus torna a parlare di Sanremo: «Lo rifarei, ma solo con Fiorello». L’ammissione arriva in un’intervista allo youtuber Gabriele Vagnato, nel format «Giorno di Prova».

La clip, già virale online, ha riacceso le ipotesi sul futuro dell’Ariston, in una conversazione dal tono diretto e senza retorica.

Il conduttore ha guidato cinque edizioni consecutive del Festival, dal 2020 al 2024, rilanciando la kermesse e firmando serate memorabili con l’amico showman.

Oggi è volto di Warner Bros. Discovery su Nove, ma non chiude del tutto la porta a Viale Mazzini: la condizione resta la presenza di Fiorello, definito «il più grande amico che ho nel mondo della televisione».

Nessun cambio di rotta immediato: per le edizioni 2025 e 2026 la Rai ha già affidato conduzione e direzione artistica a Carlo Conti. Le parole di Amadeus, dunque, valgono come disponibilità futura, qualora si presentassero le giuste condizioni.

I più letti

Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca
Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Le ultime su Sanremo

Ecco quando sarà. Carlo Conti svela le prime novità su prossimo Sanremo

Ecco quando saràCarlo Conti svela le prime novità su prossimo Sanremo

Almeno fino al 2028. Trovato un accordo tra il Comune e la RAI: il Festival resta a Sanremo

Almeno fino al 2028Trovato un accordo tra il Comune e la RAI: il Festival resta a Sanremo

Festival. Tra conferme e grandi ritorni, ecco i possibili partecipanti di Sanremo 2026

FestivalTra conferme e grandi ritorni, ecco i possibili partecipanti di Sanremo 2026

Le ultime su Amadeus

Conduttore a un bivio. Amadeus lascia il Nove: i retroscena dietro l'addio a Warner Bros. Discovery

Conduttore a un bivioAmadeus lascia il Nove: i retroscena dietro l'addio a Warner Bros. Discovery

Non solo musica. Ecco perché Enrico Ruggeri preferisce l'edizione di Sanremo di Conti a quella di Amadeus

Non solo musicaEcco perché Enrico Ruggeri preferisce l'edizione di Sanremo di Conti a quella di Amadeus

È ufficiale. Si volta una pagina storica della TV italiana, Amadeus dice davvero addio alla Rai. Ecco cosa farà in futuro

È ufficialeSi volta una pagina storica della TV italiana, Amadeus dice davvero addio alla Rai. Ecco cosa farà in futuro

Altre notizie

Intrattenimento. Jay-Z punta su Times Square: aprirà un casinò nel cuore di Broadway

IntrattenimentoJay-Z punta su Times Square: aprirà un casinò nel cuore di Broadway

Musica. Elio torna in teatro con «Quando un musicista ride»

MusicaElio torna in teatro con «Quando un musicista ride»

Lieto evento. È nato il primo figlio di Saoirse Ronan e Jack Lowden

Lieto eventoÈ nato il primo figlio di Saoirse Ronan e Jack Lowden