Amadeus

Dopo cinque edizioni e il passaggio a Nove, il conduttore non esclude il ritorno: «Se dicessi di no, sarebbe una grossa bugia. Con le giuste condizioni e con Fiorello».

Covermedia Covermedia

Amadeus torna a parlare di Sanremo: «Lo rifarei, ma solo con Fiorello». L’ammissione arriva in un’intervista allo youtuber Gabriele Vagnato, nel format «Giorno di Prova».

La clip, già virale online, ha riacceso le ipotesi sul futuro dell’Ariston, in una conversazione dal tono diretto e senza retorica.

Il conduttore ha guidato cinque edizioni consecutive del Festival, dal 2020 al 2024, rilanciando la kermesse e firmando serate memorabili con l’amico showman.

Oggi è volto di Warner Bros. Discovery su Nove, ma non chiude del tutto la porta a Viale Mazzini: la condizione resta la presenza di Fiorello, definito «il più grande amico che ho nel mondo della televisione».

Nessun cambio di rotta immediato: per le edizioni 2025 e 2026 la Rai ha già affidato conduzione e direzione artistica a Carlo Conti. Le parole di Amadeus, dunque, valgono come disponibilità futura, qualora si presentassero le giuste condizioni.