Amadeus

L'ex direttore artistico di Sanremo rientra a via Asiago per la prima volta dal 2024.

Covermedia Covermedia

Amadeus torna oggi in Rai e lo fa accanto a Fiorello.

Il conduttore è l'ospite speciale di «La Pennicanza», il programma radiofonico dello showman e di Fabrizio Biggio, nel primo ritorno a via Asiago dopo il passaggio a Warner Bros. Discovery.

La visita va oltre la semplice ospitata. Quando nel 2024 annunciò la fine del suo lungo percorso nel servizio pubblico, l'ex volto di «Affari Tuoi» parlò di una decisione «non facile» e della volontà di inseguire «nuovi sogni».

In quei giorni fu proprio Fiorello a difendere pubblicamente la scelta dell'amico, definendola una «scelta di vita» legata alla ricerca di nuovi stimoli professionali.

È questo il dettaglio che cambia la prospettiva sul ritorno di oggi. A riaprire le porte di via Asiago è infatti la stessa persona che aveva accompagnato mediaticamente una delle uscite più importanti della televisione italiana degli ultimi anni.

Al momento non ci sono indicazioni su nuovi progetti con la Rai e la partecipazione resta legata esclusivamente a «La Pennicanza».

Ma l'immagine di Amadeus di nuovo negli studi del servizio pubblico chiude idealmente il capitolo aperto nella primavera del 2024 e riporta insieme due protagonisti che hanno condiviso alcune delle stagioni televisive più fortunate degli ultimi anni.

Il ritorno arriva inoltre alla vigilia dell'ultima puntata stagionale del programma di Fiorello e Biggio, prevista il 5 giugno. Un dettaglio che rende ancora più significativa la reunion e trasforma la presenza del conduttore in uno dei momenti centrali della chiusura dello show radiofonico.