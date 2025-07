Amal Clooney parla di George: «Sono incredibilmente fortunata ad averlo accanto»

Amal Clooney e George Clooney ai 78esimi Tony Awards lo scorso giugno. KEYSTONE

L'avvocato per i diritti umani Amal Clooney riflette sul legame con l'iconico attore George e sulla famiglia che hanno costruito insieme.

Covermedia Covermedia

Amal Clooney si sente «incredibilmente fortunata» ad avere il sostegno del marito, George.

In un'intervista esclusiva a «Glamour», l'avvocato per i diritti umani ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata, parlando dell'uomo – nonché celebre attore – con cui è sposata da 11 anni.

«Ho un compagno di vita che mi supporta completamente in ciò che faccio», ha detto Amal, riferendosi alla sua carriera internazionale. «Per questo non mi sento mai in dovere di scusarmi o di limitarmi».

La coppia ha due gemelli, Alexander ed Ella, di otto anni, e Amal ha condiviso un aneddoto significativo riguardo al suo ruolo di madre.

«Ricordo quando sono diventata mamma, che per me era un territorio completamente nuovo. Lui è stato il primo a dirmi: "So che hai un discorso al Consiglio di Sicurezza. Devi andare, io mi occupo dei bambini, non preoccuparti"», ha raccontato emozionata.

«Mi sento così incredibilmente fortunata»

«Mi sento così incredibilmente fortunata a condividere ogni giorno con lui. E ora siamo in quattro. Non do nulla per scontato. Apprezzo ogni risata e ogni attimo di felicità che provo semplicemente stando con loro».

Amal ha poi sottolineato quanto sia importante per loro la privacy familiare, evidenziando l'impegno condiviso nel tutelare i figli. «Non mettiamo i nostri bambini in evidenza», ha detto.

«Facciamo del nostro meglio per ridurre al minimo l'impatto che le nostre carriere potrebbero avere su di loro. Non abbiamo mai pubblicato foto dei nostri figli né fatto nulla del genere».

George, 64 anni, e Amal, 47, si sono sposati nel 2014.