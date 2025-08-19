Amanda Lear

Amanda Lear, star della disco music, si sente esposta dal documentario «Enigma» e annuncia una querela al produttore HBO.

Covermedia Covermedia

«Querelo HBO»: Amanda Lear non usa mezzi termini dopo l'uscita del documentario «Enigma» di Zackary Drucker, accusando la piattaforma di averla esposta con una transinvestigation non autorizzata.

Il film, presentato al Sundance Film Festival e trasmesso su Max, racconta la vita parallela di Lear e della pioniera trans britannica April Ashley. Tra i materiali mostrati compaiono presunti registri civili con il nome «Alain Tap», fotografie d'archivio e riferimenti al suo alias da cabaret «Peki d'Oslo».

Lear respinge con decisione: «Io so solo che era un'ubriacone. Peki? È un'altra persona, non sono io». Secondo lei, «Enigma» diffonde fake news e viola gli accordi contrattuali.

Gli avvocati sono già al lavoro e la cantante annuncia azioni legali. HBO, invece, ribatte di non aver ricevuto diffide né limitazioni tematiche.

La regista Drucker difende il documentario come un atto di valorizzazione e rispetto verso la comunità trans, mentre il caso alimenta il dibattito su privacy e diritto alla narrazione storica.

Amanda, intanto, non si ferma: ha presentato il film «Toujours possible» e prepara un nuovo album. Una carriera che, tra arte e provocazione, continua a renderla una delle figure più enigmatiche e resistenti della cultura pop.