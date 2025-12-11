Amanda Lear riflette sulla sua vita: «Ho avuto tutto quello che desideravo»

La cantante Amanda Lear (foto d'archivio). KEYSTONE

Amanda Lear torna sul piccolo schermo per riflettere sulla sua carriera e vita personale. Ospite a «Domenica In», la cantante ha confessato di non avere paura della morte: «Se domani finisce tutto, va bene così: ho avuto tutto quello che desideravo».

Amanda Lear, icona dello spettacolo italiano e internazionale, è tornata in televisione dopo un lungo periodo di assenza.

Come riporta «Today», durante un'intervista a «Domenica In» ha condiviso riflessioni sulla sua carriera e vita personale. Attualmente vive in Francia, dove si dedica alla pittura e cerca modelli disposti a posare nudi.

A 86 anni la cantante riflette sulla vita e sulla morte con serenità: «Se domani finisce tutto, va bene così: ho avuto tutto quello che desideravo – dice a Mara Venier –. Oggi il tempo passa più veloce di prima».

«Io sono molto cattolica, religiosa e assolutamente convinta che dopo questo passaggio obbligato c’è qualcos’altro: ci sono tutti i nostri amici che ci aspettano», ha aggiunto, ricordando con affetto l'amica Ornella Vanoni, recentemente scomparsa.

«Mi dispiace veder sparire tanti amici. Ma io ho solo da ringraziare per il percorso che sono riuscita ad avere».

«La mia vita oggi sono i miei gatti»

Non avendo figli, Amanda ha poco da lasciare in eredità: «Ho solo una piccola casa in Provenza, non ho niente. Io sono una spendacciona, spendo tutto in shopping. Quando sarò morta sulla mia tomba scriveranno "no more shopping". Compro borse, abiti, ciglia finte. La mia vita oggi sono i miei gatti».

Oggigiorno, come detto, la cantante si dedica alla pittura che è diventata una passione terapeutica per lei: «Ma è difficile trovare modelli, non si vogliono spogliare. Lancio un appello. I maschi, anche se sono esibizionisti, si vergognano», ha scherzato.

La musa di Dalì e la relazione con Bowie

La vita di Amanda è stata ricca di incontri significativi. È stata musa di Salvador Dalì per 15 anni: «Lui ha capito che ero molto depressa, pensavo che la vita era brutta e che a 25 anni la mia vita da ragazza era finita. Non ero felice. Ci ho messo un po’ di tempo a farmi passare la depressione», ha ricordato.

La cantante ha anche avuto una relazione con David Bowie, che l'ha incoraggiata a intraprendere la carriera musicale, portandola a vendere 25 milioni di album.

«All’inizio non mi piaceva, poi ci siamo fidanzati. Era ambiguo ma affascinante. Certo, una volta struccato era magrolino e bianco, però...», ha raccontato.

E negli anni Ottanta, Amanda ha trovato successo in Italia, grazie anche all'incontro con Pippo Baudo: «Non mi aspettavo di sfondare in Italia, ero alta e magra, qui piacevano le donne formose. Forse è grazie a lui che è andata bene».